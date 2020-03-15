سياسة
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طالبو اللجوء يواصلون الانتظار على حدود اليونان لليوم السابع عشر
يحاول غالبية الباحثين عن اللجوء اجتياز الحدود اليونانية من خلال عبور نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان، فيما ينتظر قسم آخر في المنطقة العازلة بين معبرَي بازار كوله التركي وكاستانييس اليوناني، على أمل أن تفتح اليونان أبوابها أمامهم.
طالبو اللجوء يواصلون الانتظار على حدود اليونان لليوم السابع عشر
طالبو اللجوء يواصلون الانتظار على الحدود التركية-اليونانية على أمل الوصول إلى دول أوروبا الغربية / AA
15 مارس 2020

لليوم السابع عشر على التوالي، يواصل طالبو اللجوء الانتظار على الحدود التركية-اليونانية، على أمل الوصول إلى دول أوروبا الغربية، رغم الطقس وعنف تعامل الأمن اليوناني والأسلاك الشائكة.

ويحاول غالبية الباحثين عن اللجوء اجتياز الحدود من خلال عبور نهر مريج الفاصل بين البلدين، فيما ينتظر قسم آخر في المنطقة العازلة بين معبري بازار كوله التركي وكاستانييس اليوناني على أمل أن تفتح اليونان أبوابها أمامهم.

ويبلغ عدد طالبي اللجوء المنتظرين على المعبر الحدودي، قرابة 10 آلاف يقيمون في خيام بدائية، مصرّين على الدخول إلى اليونان، رغم برودة الطقس، وتعرُّضهم بَيْنَ حِيْنٍ وآخَر للمياه المضغوطة والرصاص والغازات المسيلة للدموع التي يطلقها الأمن اليوناني عليهم.

ويواصل حرس الحدود اليوناني تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، إذ نصب مؤخراً حاجزاً من الأسلاك الشائكة أمام بوابة كاستانيس الحدودية.

كما شرعت السلطات اليونانية الجمعة، في بناء جدار من الأسمنت أمام البوابة الحدودية، فضلاً عن تعزيز الأسلاك الشائكة الموجودة على ضفة نهر مريج.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفُّق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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