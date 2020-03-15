سياسة
3 دقيقة قراءة
أرباح أرامكو السعودية تتراجع 20.6% في 2019
أظهرت أول نتائج سنوية نشرتها الشركة النفطية أرامكو السعودية، انخفاض أرباح الشركة بـ20.6 بالمئة في 2019.
أرباح أرامكو السعودية تتراجع 20.6% في 2019
انخفاض  أرباح أرامكو السعودية 20,6 بالمئة في 2019 / Reuters
15 مارس 2020

انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية 20.6 بالمئة في عام 2019، حسب أول نتائج سنوية تنشرها الشركة النفطية على موقع سوق المال التي دخلتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.

وقالت الشركة في بيان الأحد، إنّ صافي الدخل بلغ 88.19 مليار دولار في 2019 مقارنة بأكثر من 111 مليار في 2018، مشيرة إلى أن أحد أهمّ أسباب تراجع الأرباح في أكبر شركة مدرجة في العالم هو انخفاض أسعار الخام.

ولم تتأثر النتائج المالية لعام 2019 لأغنى شركة طاقة في العالم، بفيروس كورونا المستجد أو بتفكك تحالف "أوبك بلاس" الذي تسبّب في انهيار أسعار النفط، لوقوع هذه التطورات في التالي 2020.

وفي نهاية العام الماضي جمعت شركة الطاقة العملاقة مبلغاً قياسيّاً تخطّى 25 مليار دولار جرّاء بيع 1.75 في المئة من أسهمها في طرح عامّ أوّلي بالسوق المحلية، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق مالية.

وكانت أرامكو فتحت في أبريل/نيسان 2019 دفاتر حساباتها لوكالات التصنيف لأول مرة، إذ أظهرت أنها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

وقالت أرامكو في بيان: "بلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال سعودي (88.2 مليار دولار أمريكي ) لعام 2019 بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال سعودي (111.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2018"، أي بتراجُع بنسبة 20.6 بالمئة.

وأضافت: "يُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعَي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة (صدارة) للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال ( 1.6 مليار دولار)".

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: "لا شك في أن تفشّي فيروس كوفيد -19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكيُّف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغيّر".

وتابع: "اتخذت الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us