انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية 20.6 بالمئة في عام 2019، حسب أول نتائج سنوية تنشرها الشركة النفطية على موقع سوق المال التي دخلتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.

وقالت الشركة في بيان الأحد، إنّ صافي الدخل بلغ 88.19 مليار دولار في 2019 مقارنة بأكثر من 111 مليار في 2018، مشيرة إلى أن أحد أهمّ أسباب تراجع الأرباح في أكبر شركة مدرجة في العالم هو انخفاض أسعار الخام.

ولم تتأثر النتائج المالية لعام 2019 لأغنى شركة طاقة في العالم، بفيروس كورونا المستجد أو بتفكك تحالف "أوبك بلاس" الذي تسبّب في انهيار أسعار النفط، لوقوع هذه التطورات في التالي 2020.

وفي نهاية العام الماضي جمعت شركة الطاقة العملاقة مبلغاً قياسيّاً تخطّى 25 مليار دولار جرّاء بيع 1.75 في المئة من أسهمها في طرح عامّ أوّلي بالسوق المحلية، لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق مالية.

وكانت أرامكو فتحت في أبريل/نيسان 2019 دفاتر حساباتها لوكالات التصنيف لأول مرة، إذ أظهرت أنها الشركة الأكثر ربحية في العالم.

وقالت أرامكو في بيان: "بلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال سعودي (88.2 مليار دولار أمريكي ) لعام 2019 بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال سعودي (111.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2018"، أي بتراجُع بنسبة 20.6 بالمئة.

وأضافت: "يُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعَي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة (صدارة) للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال ( 1.6 مليار دولار)".

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر: "لا شك في أن تفشّي فيروس كوفيد -19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكيُّف مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغيّر".

وتابع: "اتخذت الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020".