سياسة
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أنقرة: تصريحات وزير خارجية اليونان تعكس سياسات أثينا غير الإنسانية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن تعامل السلطات اليونانية مع طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها، تذكّر بممارسات النازيين. وأكّد أن اليونان تعبث بكامل القيم التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي.
أنقرة: تصريحات وزير خارجية اليونان تعكس سياسات أثينا غير الإنسانية
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي: اليونان تعبث بكامل القيم التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي / AA
15 مارس 2020

قال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، إن تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، دليل ملموس على سياسات اليونان غير الإنسانية المخالفة للقوانين الدولية.

وأوضح أقصوي في بيان، أن تعامل السلطات اليونانية مع طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها، تذكّر بممارسات النازيين.

وتابع: "السلطات اليونانية تجرّد طالبي اللجوء من ثيابهم وتسلب أموالهم وهوياتهم وتضربهم وتعيدهم إلى بلادنا، وهذا يذكّرنا بممارسات النازيين".

وأكّد أقصوي أن اليونان تعبث بكامل قيم التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي، ولا تحمي الحدود الأوروبية كما تدّعي.

وأشار إلى أن اليونان تستغلّ ملفّ طالبي اللجوء لتحقيق مصالح سياسية قصيرة المدى.

ويواصل طالبو اللجوء الانتظار عند المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى أوروبا، وسط تعرُّضهم لعنف قوات الأمن اليونانية.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي بدأ تدفُّق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعوق حركتهم باتجاه أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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