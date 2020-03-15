أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة.

وفي تغريدة على تويتر أكد الوزير "ضرورة التزام المعتمرين الأتراك توجيهات وزارة الصحة القاضية بضرورة بقاء العائدين من العمرة في منازلهم لمدة 14 يوماً".

وأضاف: "لسوء الحظّ، ظهرت نتيجة إيجابية لتحليل طبي أجري لمواطن عاد منذ أسبوع من العمرة. نحن قلقون بشأن ظهور حالات جديدة؛ من فضلكم لا تستقبلوا زُواراً. اجتياز العائدين من الخارج الفحص الطبي الأولي لا يعني عدم وجود خطر".

وسبق أن أعلن الوزير الجمعة ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة.