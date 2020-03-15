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دول تعزل نفسها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والجيش العراقي يطالب بالإسراع في إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

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دول تعزل نفسها لمواجهة فيروس كورونا

من الولايات المتحدة إلى بريطانيا مروراً بروسيا والنروج، قررت بلدان كانت تعدّ نفسها بمنأى من وباء كوفيد-19، تكثيف التدابير لاحتواء انتشار الفيروس الذي يشكّل اختباراً للأنظمة الصحية للدول الأوروبية الأكثر تأثُّراً به. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وشهدت الساعات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول عربية عدة، فيما بدأت الحكومات في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشِّي الفيروس. وتَصدَّرَت قطر قائمة البلدان العربية في عدد حالات الإصابة المسجَّلة رسميّاً، بعد الكشف عن 17 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 337. [TRT عربي]

الجيش العراقي يطالب بسرعة إخراج القوات الأجنبية من البلاد

طالبت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي السبت، الحكومة بالإسراع في إخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية هجمات متبادلة بين واشنطن وفصائل مقربة من إيران على الأراضي العراقية. جاء ذلك في بيان لقيادة العمليات المشتركة عقب هجوم صاروخي استهدف قاعدة التاجي العسكرية قرب العاصمة بغداد السبت. [TRT عربي]

وقالت القيادة في بيان، إن القصف على التاجي كان بـ33 صاروخ كاتيوشا استهدفت وحدات الدفاع الجوي العراقي، وقرب بعثة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وأضافت أن الهجوم تسبب في إصابة جنود عراقيين بجروح بالغة، متوعدة بملاحقة المسؤولين عنه. [TRT عربي]