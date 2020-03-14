أمهلت تركيا مواطنيها حتى نهاية الثلاثاء المقبل للعودة من 11 بلداً أوروبياً فرضت عليها حظر سفر بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وقالت وزارة النقل والبنى التحتية، في بيان السبت، إنه جرى تعليق السفر مؤخراً مع 11 دولة هي أذربيجان وجورجيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا اعتباراً من 14 مارس/آذار الجاري وحتى 17 أبريل/نيسان المقبل.

وأضافت أن "المواطنين الأتراك الموجودين في تلك الدول لغرض الدراسة أو السياحة، يمكنهم العودة حتى الساعة 24:00 من يوم 17 مارس/آذار بالتوقيت المحلي، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوماً".

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية سليمان صويلو تعميماً يقضي بتعليق السفر مع ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وهولندا، بسبب فيروس "كورونا".

ولاحقاً، علقت تركيا حركة المسافرين براً وجواً مع كل من أذربيجان وجورجيا بسبب كورونا، واستثنت الشحن التجاري معهما.

وحتى السبت، أصاب كورونا ما يزيد على 155 ألفاً في 149 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.