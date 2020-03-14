أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت أنه خضع، يوم الجمعة لفحص كورونا المستجد، مشيراً إلى أن النتائج منتظرة في الأيام المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض. قال فيه ترمب "لقد خضعت للفحص مساء أمس". بعد أن كان قد أعلن الجمعة أنه ليس بحاجة لفعل ذلك لأنه لم تظهر عليه أي عوارض.

وبعد انتهاء المؤتمر وفور مغادرة ترمب القاعة استغل صحفي الفرصة ليسأله عن درجة حرارته، فرد ترمب هامساً "حراراتي طبيعية"، "أعتقد أنني باقٍ هنا".

بدوره أعلن البيت الأبيض، السبت، أنه" سيفحص من الآن وصاعداً حرارة جميع من هم على اتصال وثيق مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس، كإجراء احتياطي في مواجهة الفيروس.

وفي توسيع لقرار تقييد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال ترمب إن القرار سيشمل أيضاً بريطانيا وأيرلندا.

وكان ترمب قد أعلن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستعلق مؤقتاً السفر من أوروبا لمدة 30 يوماً، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، مستثنياً المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، السبت، وفاة سيدة تبلغ من العمر 82 عاماً في مستشفى مانهاتن جراء إصابتها بفيروس كورونا الجديد.