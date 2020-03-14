قررت بلدان عدة، كانت تعد نفسها بمنأى عن وباء كوفيد-19 العالمي، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا مروراً بروسيا، تكثيف التدابير لاحتواء الفيروس المستجد الذي يشكل اختباراً للأنظمة الصحية للدول الأوروبية الأكثر تأثراً به.

فغداة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان حال الطوارىء، الجمعة، وافق مجلس النواب على خطة لمكافحة الفيروس.

وكان كوفيد-19 الذي أصاب أكثر من ألفي شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة 50، قد أثار انقساماً بين الجمهوريين والديموقراطيين في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.

وبدا أن الولايات المتحدة تحاول سد الثغرات في نظامها الصحي الذي يفتقر إلى تغطية شاملة، وحيث لا تفيد سوى أقلية من الإجازات المرضية، وذلك عبر إعلان مجانية إجراء الفحوص وتسهيل حصول العاطلين من العمل على التغطية اللازمة إضافة إلى رصد أموال فيدرالية لتمويل برنامج التصدي لكورونا.

من جانبها، أعلنت شركة آبل السبت إغلاق كل متاجرها حتى 27 مارس/آذار باستثناء تلك الموجودة في الصين حيث استأنفت نشاطها للتو.

الصين تتجاوز الأزمة

ويبدو أن الصين، بؤرة الوباء وحيث قضى 3189 شخصاً، بدأت تتجاوز الأزمة إذ أعلنت السبت فقط عن 11 إصابة جديدة و13 وفاة جديدة في يوم واحد.

لكن الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 5402 شخص في العالم يواصل تفشيه السريع في كل مكان مع تسجيل أول إصابة في رواندا وثلاث وفيات في الدول الإسكندينافية.

ونبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن توقع المرحلة التي يبلغ فيها الوباء ذروته هو أمر "مستحيل"، علماً بأنه أصاب حتى الآن 143 ألفاً و400 شخص في 135 بلداً ومنطقة.

وتبقى إيطاليا (1226 وفاة) وإيران (611 وفاة) وإسبانيا (136 وفاة) وفرنسا (79 وفاة) الدول الأكثر تضرراً بعد الصين.

وسط كل ذلك، أعلنت روسيا التي سجلت 45 إصابة من دون أيّة وفاة، أنها ستغلق اعتباراً من الأحد حدودها البرية مع النرويج وبولندا أمام الأجانب، أسوة بما فعلته الصين.

وبعد تلقيها انتقادات لرد فعلها البطيء، وفي بلد لم يحص رسمياً سوى 1140 إصابة و21 وفاة، تستعد الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون لإعادة النظر في مقاربتها وحظر التجمعات الكبيرة. وقد تكون بطولة ويمبلدون لكرة المضرب أول من يدفع الثمن.

ورغم أنه لم يسجل سوى ثماني إصابات، بادر المغرب إلى إغلاق حدوده واتخذ تدابير حجر مشددة على غرار إغلاق المدارس والجامعات وصالات السينما والمسرح وإلغاء التظاهرات الرياضية.

وفي الأردن الذي سجل إصابة مريض تماثل للشفاء، أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز السبت وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتباراً من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوروبا.. بؤرة الوباء

وفي أوروبا التي أصبحت "البؤرة" الرئيسية للوباء بحسب منظمة الصحة، تخوض الأنظمة الصحية اختباراً صعباً، ورغم ذلك شاهد العالم بأسره أشرطة مصورة لإيطاليين يغنون عند نوافذهم رغم كل شيء.

وفي إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضرراً في أوروبا مع 5753 إصابة بينها أكثر من 1500 منذ مساء الجمعة، بدا أن النظام الصحي العام في منطقة العاصمة قد استنفد. وأورد غويلن ديل باريو الممرض في مستشفى لاباز "الوضع قاسٍ جداً، عدد المرضى يفوق عدد الأسِرّة".

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الجمعة معلناً حال التأهب "لا يمكن أن نستبعد، ويا للأسف، أن عدد المصابين سيتجاوز عشرة آلاف الأسبوع المقبل".

وأمرت منطقة مدريد بإغلاق كل المتاجر غير الضرورية، الأمر الذي فعلته أيضاً السبت جمهورية تشيكيا ومدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

في فرنسا، وفيما يستعد الملايين للتوجه إلى صناديق الاقتراع الأحد لانتخاب رؤساء بلدياتهم، أشارت آخر حصيلة لوزير الصحة الجمعة إلى 800 إصابة إضافية و18 وفاة جديدة في يوم واحد، مع استمرار إغلاق المدارس.

في كندا، بات رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي أصيبت زوجته بكورونا المستجد يمارس أنشطته عبر الفيديو، فيما أرجأت الملكة إليزابيث الثانية العديد من المواعيد المقررة الأسبوع المقبل.

في إسبانيا، ولتفادي تحوُّل الكنائس بؤراً للعدوى، حض مجمع الأساقفة الإسبان المصلين الكاثوليك على متابعة "القداديس عبر الإذاعة والتلفزيون".

وقررت مدينتا ميلانو وروما اللتان يسودهما صمت مطبق، إغلاق كل المتنزهات والحدائق العامة، علماً أن متحف اللوفر وبرج إيفل وقصر فرساي في باريس مغلقة منذ الجمعة ومثلها المتاحف والمواقع الأثرية في اليونان.

وأعلنت حكومة أبوظبي السبت أنها ستغلق موقتاً وجهات ثقافية وسياحية وترفيهية في الإمارة بما في ذلك "متحف اللوفر -أبوظبي" اعتباراً من الأحد للحد من انتشار كورونا المستجد.