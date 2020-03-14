سياسة
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سقوط صواريخ كاتيوشا مجدداً على قاعدة عسكرية تضمّ جنوداً أمريكيين شمال بغداد
أكّدَت مصادر أمنية سقوط عدد من الصواريخ داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.
سقوط صواريخ كاتيوشا مجدداً على قاعدة عسكرية تضمّ جنوداً أمريكيين شمال بغداد
تقع قاعدة التاجي في قضاء يحمل الاسم نفسه، على بعد 35 كيلومتراً شمال بغداد / Reuters
14 مارس 2020

قالت مصادر أمنية لرويترز إن عدداً من الصواريخ سقط السبت داخل قاعدة التاجي العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال ضابط عراقي داخل القاعدة لرويترز، إنه سمع دوي سقوط عشرة صواريخ على الأقلّ في القاعدة، وإنه يسمع صفارات الإنذار.

وأكّدَت مصادر أمنية عراقية وأمريكية لوكالة الصحافة الفرنسية استهداف صواريخ من نوع كاتيوشا مجدَّداً قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد، التي قُتل فيها جنديان أمريكيان، وأخرى بريطانية بهجوم مماثل الأربعاء.

ويُعَدّ هذا الهجومَ الثالث والعشرين منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول ضدّ مصالح أمريكية في العراق، ويأتي بعد مقتل ستة عراقيين، بينهم خمسة من عناصر الشرطة، في غارات أمريكية ليل الخميس ردّاً على هجوم الأربعاء.

واتهمت واشنطن كتائب حزب الله العراقي بالوقوف وراء الهجوم، وشنّت غارات جوية على 5 أهداف للكتائب جنوبي العراق فجر الجمعة.

وتقع قاعدة التاجي في قضاء يحمل الاسم نفسه، على بعد 35 كيلومتراً شمال بغداد، وتستضيف جنوداً أمريكيين وقوات أخرى أجنبية من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي.

وتَعرَّضت قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين، فضلاً عن سفارة واشنطن ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة على مدى الأشهر الماضية، قُتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك شمالي البلاد.

وازدادت وتيرة الهجمات عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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