لا يزال تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية قبل أيام "وباءً عالميّاً"، متسبباً في حالة ذعر عالمية، مع تسجيل مزيد من الإصابات والوفيات على مدار الساعة.

كورونا في العالم العربي

شهد الساعات القليلة الماضية زيادة ملحوظة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول عربية عدة، فيما بدأت الحكومات في اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الفيروس.

وتصدّرت قطر قائمة البلدان العربية في عدد حالات الإصابة المسجَّلة رسميّاً، بعد الكشف عن 17 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 337.

ووفقاً لأرقام وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع عدد الإصابات إلى 93، فيما أكّدت الوزارة أنها "تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتراقب المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً لكورونا"، وناشدت جميع المواطنين "التقيُّد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل إلا عند الضرورة القصوى".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية السبت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38، فيما سُجّلت في إسرائيل 11 إصابة جديدة، وصل إجمالي الإصابات فيها إلى 154.

وأعلنت السلطات الجزائرية السبت وفاة جديدة ترفع عدد الوفيات إلى ثلاث، و10 إصابات جديدة بالوباء يرتفع بها عدد المصابين إلى 37.

وفي العراق أعلنت الحكومة عن عاشر وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس.

كما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية رصد أول حالة إصابة في البلاد لرجل أوروبي يعيش فيموريتانيا عاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من مارس/آذار، ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.

وبخصوص أهمّ الإجراءات الجديدة التي اتخذتها حكومات الدول العربية، فقد قررت السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية في المملكة.

وأعلنت السلطات المغربية تعليق جميع مباريات كرة القدم إلى أجل غير مسمى، فيما قررت الإمارات إغلاقاً مؤقَّتاً للمواقع الثقافية والسياحية الكبرى من 15 إلى 31 مارس/آذار.

كذلك أعلنت الحكومة العراقية قرارها تعليق التبادل التجاري البري مع إيران والكويت.

أمّا في عمان، فقد قررت السلطات تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية لمدة شهر.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، عقد وزراء الصحة في الدول الخليجية اجتماعاً طارئاً لمناقشة آخر المستجدات، عبر تقنية الاتصال المرئي.

كورونا عالمياً.. انتشار كبير في إسبانيا وبدايات إفريقية

في تطورٍ ملحوظ، سُجِّلت 1500 إصابة جديدة في إسبانيا في يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5700 إصابة، كما ارتفع عدد وفيات في البلاد إلى 133.

وارتفع عدد المصابين في النمسا إلى 602 حالة، فيما بلغ 150 في تشيكيا، و84 في بولندا و32 في سلوفاكيا و25 بالمجر. وفي سويسرا، بلغت حصيلة الوفيات 11 والإصابات 1359. وارتفع عدد الوفيات في اليونان إلى 3 بعد تسجيل حالتين جديدتين، فيما بلغ عدد المصابين 192 شخصاً.

أمّا في إيران التي تعد من أكثر بؤر الوباء تفشياً، فقد سُجّلت97 وفاة جديدة لترفع الإجمالي إلى 611.

وفي إفريقيا سجلت دول ناميبيا ورواندا وإسواتيني السبت، أولى حالات الإصابة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الدول والمقاطعات التي زحف إليها الفيروس 174.

وكأول إجراء احترازي، أعلن الرئيس الناميبي تعليق السفر من وإلى قطر وإثيوبيا وألمانيا من الآن لمدة 30 يوماً.

على صعيدٍ آخر، أقرّ مجلس النواب الأمريكي بدعم من الرئيس دونالد ترمب حزمة إجراءات لمساعدة الأمريكيين المتضررين، وذلك بعد إعلان ترمب الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد.

وحتى السبت أصاب كورونا أكثر من 146 ألفاً في 174 دولة وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.