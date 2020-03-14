سياسة
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"الدفاع" التركية: تحييد 11 عنصراً من PKK الإرهابي شمالي العراق
تَمكَّن الجيش التركي من تحييد 11 عنصراً تابعاً لتنظيم PKK الإرهابي، في عمليات شنّها مدعوماً بسلاح الطيران على مواقع التنظيم في منطقة متينا شمالي العراق، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية. وأكّدت الوزارة عزمها على تدمير "جميع أوكار PKK".
"الدفاع" التركية: تحييد 11 عنصراً من PKK الإرهابي شمالي العراق
الجيش التركي يتمكن من تحييد 11 عنصراً تابعاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق / وزارة الدفاع التركية
14 مارس 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، تمكُّن الجيش من تحييد 11 عنصراً تابعاً لتنظيم PKK الإرهابي، في عمليات شنّها مدعوماً بسلاح الطيران، على مواقع التنظيم شمالي العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المشاركة في العمليات "رصدت تحركات الإرهابيين في منطقة متينا".

وتعهدت الوزارة بتدمير "جميع أوكار تنظيم PKK الإرهابي".

ودأبت قوات الأمن التركية والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم PKK الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، رداً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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