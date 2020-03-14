أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، تمكُّن الجيش من تحييد 11 عنصراً تابعاً لتنظيم PKK الإرهابي، في عمليات شنّها مدعوماً بسلاح الطيران، على مواقع التنظيم شمالي العراق.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المشاركة في العمليات "رصدت تحركات الإرهابيين في منطقة متينا".

وتعهدت الوزارة بتدمير "جميع أوكار تنظيم PKK الإرهابي".

ودأبت قوات الأمن التركية والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم PKK الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، رداً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.