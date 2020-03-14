سياسة
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الأمم المتحدة ترحّب بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان
أعرب الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، ودعا القادة السياسيين هناك إلى "إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية".
الأمم المتحدة ترحّب بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان
غوتيريش يرحّب بتشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان ويدعو السياسيين هناك إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة / AFP
14 مارس 2020

رحّب أمين عامّ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، داعياً القادة السياسيين هناك إلى "إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية"، وفق بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العامّ استيفان دوغريك.

وأعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الجمعة، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتعيين 35 وزيراً اتحاديّاً و10 نواب للوزراء، يمثّلون جميع فرقاء جوبا الموقعين على اتفاقية السلام المنشطة.

وأشاد الأمين العامّ بـ"روح التوافق والتعاون التي أبدتها الأطراف المعنية"، داعياً "قادة جنوب السودان لإعطاء الأولوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود للتصدي للعنف الطائفي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية".

وأكّد غوتيريش "استعداد الأمم المتحدة للمساعدة على تنفيذ اتفاق السلام، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الإفريقي".

وفي 22 فبراير/شباط الماضي أدَّى زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اليمين الدستورية نائباً أول لرئيس الدولة، كما أدى اليمين الدستورية 3 نواب آخرين، هم جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقّع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)".

ونصّ الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهامّ والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهراً، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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