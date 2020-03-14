أقر مجلس النواب الأمريكي، صباح السبت حزمة إجراءات لمساعدة الأمريكيين المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأيّد 363 نائباً الإجراءات بينما رفضها 40 فقط، ما يعني أنها ستُرفع إلى مجلس الشيوخ. وقبل التصويت، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة عن دعمه لمشروع القانون ودعا الجمهوريين والديمقراطيين لتأييده.

وقال ترمب عبر تويتر "سيتبع مشروع القانون هذا توجيهاتي بإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا (المستجد) والسماح بإجازة مرضية مدفوعة لعاملينا الأمريكيين المتأثرين"، مضيفاً أنه أصدر توجيهات لوزيري الخزانة والعمل لإصدار قواعد تضمن عدم تأثّر الأعمال التجارية الصغيرة بالإجراءات.

وكتب "أشجّع جميع الجمهوريين والديمقراطيين على توحيد صفوفهم والتصويت بنعم".

وأضاف "سأمنح دائماً الأولوية لصحة ووضع العائلات الأمريكية"، مضيفاً "أتطلع للتوقيع على النص النهائي للقانون في أقرب وقت ممكن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية، الجمعة، بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.