سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 14 مارس/آذار 2020
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في تركيا ليصل العدد الإجمالي إلى 5 / AA
14 مارس 2020

أهم الأحداث:

تركيا تتخذ إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 5، والجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مواقع تابعة لحزب الله العراقي.

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      تركيا تتخذ إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 5

      أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في تركيا إلى 5 بعد الكشف عن 3 إصابات جديدة، ولفت إلى أن الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطة بالإصابتين السابق الإعلان عنهما. [TRT عربي]

      وفي ما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها تركيا لمواجهة تفشي الفيروس، أعلن قوجه "حظر السفر إلى 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة، اعتباراً من السبت الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحتى 17 أبريل/نيسان المقبل". [TRT عربي]

      وأشار الوزير إلى أن "جميع الموظفين العائدين من خارج البلاد سيُعتبرون في إجازة إدارية لمدة 14 يوماً". [TRT عربي]

      الجيش الأمريكي يعلن تدمير 5 مواقع تابعة لحزب الله العراقي

      أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي أن الضربات التي شنّها جيش بلاده فجر الجمعة، دمّرت 5 مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقية. [TRT عربي]

      واتهم الجنرال الأمريكي طهران بأنها تريد الضغط على واشنطن لإنهاء حملة الضغط الأقصى عليها عبر تحريك وكلائها في المنطقة بدلاً من المواجهة المباشرة، مشدداً على أن بلاده تحمّل إيران مسؤولية كل ما تفعله كتائب حزب الله. [TRT عربي]

      في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الجمعة، إن العراق سيقدّم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من الضربات الجوية الأمريكية الجمعة. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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