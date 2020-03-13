سياسة
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ترمب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس كورونا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية اليوم الجمعة بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.
ترمب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس كورونا
دونالد ترمب يعلن حالة الطوارئ الوطنية في البلاد / Reuters
13 مارس 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية، الجمعة، بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض.

وقال ترمب إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان "للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية" كما حث الولايات الأمريكية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس.

والأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي ترمب، تعليق جميع الرحلات من أوروبا للولايات المتحدة لمدة 30 يوماً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن أوروبا باتت الآن بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا العالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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