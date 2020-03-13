أعلنت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن أوروبا باتت الآن بؤرة تفشي وباء فيروس كورونا العالمي. مؤكدة على ضرورة الاستجابة من تجربة الصين وكوريا الجنوبية في مواجهة الفيروس.

كما أعلنت أيضاً عن تخصيص صندوق للتعامل مع وباء كورونا العالمي، موضحة أنها يمكنها الآن "تلقي المساهمات في صندوق التضامن لمواجهة كورونا".

وأعربت عن أن الهدف من الاجراءات التي توصي بها تهدف إلى مساعدة النظام الصحي في مواجهة كورونا، مؤكدة على وجوب مرافقة خطوات أخرى بالإضافة لإجراءات العزل في مواجهة الفيروس.أوروبا.. بؤرة تفشي

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من 4200، في وقت تضاعف عدد الوفيات ليصل إلى 120، فيما ستعلن الحكومة حالة الطوارئ على خلفية تفشي الفيروس.

وفي فرنسا قارب عدد المصابين بالفيروس الثلاثة آلاف، مودياً بأرواح 61 شخصا. في حين سجلت حالتا وفاة بالجزائر، الخميس، ووصل مجموع الإصابات إلى 26.

الأمر الذي دفع المغرب إلى تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، غداة تعليقها مع اسبانيا والجزائر، للتصدي لانتشار فيروس كورونا. بينما أعلنت الجزائر تعليق رحلاتها الجوية من وإلى اسبانيا وتقليصها بالنسبة لفرنسا.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية أن تعليق الرحلات من وإلى فرنسا يأتي "في إطار تتبع تطور وباء فيروس كورونا وخاصة في القارة الأوروبية"، مشيرة إلى تواصل التنسيق بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين حول هذه الأزمة الصحية وأن قائديهما تشاورا بخصوصه. وسجلت في المغرب 7 إصابات بالفيروس بينها وفاة واحدة حتى الآن.إيطاليا تعاني

وفي إيطاليا البلد الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا، أعلنت سلطات الحماية المدنية الإيطالية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بأكثر من 2500 في الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس أكبر قفزة في اليوم الواحد إلى 250. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في إيطاليا إلى 17660 منذ بدء تفشي المرض في 21 فبراير/شباط، وعدد الوفيات إلى 1266.حالة طوارئ متوقعة في الولايات المتحدة

والجمعة ذكرت وكالة بلومبرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن حالة طوارئ وطنية بسبب فيروس كورونا ليفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الاتحادية لمحاربة المرض

وبلغت التقديرات الأخيرة في الولايات المتحدة، غير مؤكدة، 1775 حالة إصابة في 47 ولاية و 41 حالة وفاة.

والجمعة، سُجلت أول حالة وفاة في أوكرانيا بسبب كورونا، وتعود لسيدة تبلغ من العمر 71 عاما.

هذا وتتزايد حالات الإصابة بفيروس المستجد في أفريقيا، حيث أعلنت ست دول جديدة عن إصابات مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحتى الآن سجلت 16 من بين 54 دولة في جميع أنحاء إفريقيا، وتقول السلطات إن غالبية هذه الحالات تسبب في معظمها مسافرين من أوروبا والولايات المتحدة.

ويؤكد الخبراء على ضرورة احتواء الفيروس في تلك القارة التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار نسمة، إذ من المحتمل أن تؤدي النظم الصحية المرهقة بالفعل في إفريقيا إلى ارتفاع معدل الوفيات وأزمة أعمق قد يكون لها تأثير عالمي.