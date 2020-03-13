سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تعلن إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 5
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، ارتفاع الإصابات في تركيا بفيروس كورونا الجديد إلى 5 بعد الكشف عن 3 إصابات جديدة، لافتاً إلى أن الإصابات الثلاث الجديدة هي لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطة بالإصابتين السابق الإعلان عنهما.
تركيا تعلن إجراءات جديدة مع ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 5
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 5 / AA
13 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، ارتفاع الإصابات في تركيا بفيروس كورونا الجديد إلى 5 بعد الكشف عن 3 إصابات جديدة.

ولفت قوجه إلى أن الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطة بالإصابتين السابق الإعلان عنهما.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها تركيا لمواجهة تفشي الفيروس، أعلن قوجه "حظر السفر إلى 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة، اعتباراً من السبت الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحتى 17 أبريل/نيسان المقبل".

والدول الجديدة المضافة إلى قرار الحظر هي ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد.

وأشار الوزير إلى أن "جميع الموظفين العائدين من خارج البلاد سيُعتبرون في إجازة إدارية لمدة 14 يوماً".

في السياق ذاته، أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية أن "موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعوقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين في عطلة إدارية 12 يوماً اعتباراً من الاثنين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us