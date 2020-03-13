أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الجمعة، ارتفاع الإصابات في تركيا بفيروس كورونا الجديد إلى 5 بعد الكشف عن 3 إصابات جديدة.

ولفت قوجه إلى أن الإصابات الثلاث الجديدة لأشخاص من عائلة واحدة ومرتبطة بالإصابتين السابق الإعلان عنهما.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها تركيا لمواجهة تفشي الفيروس، أعلن قوجه "حظر السفر إلى 9 دول جديدة ليرتفع العدد إلى 14 دولة، اعتباراً من السبت الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي، وحتى 17 أبريل/نيسان المقبل".

والدول الجديدة المضافة إلى قرار الحظر هي ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وبلجيكا والنمسا والسويد.

وأشار الوزير إلى أن "جميع الموظفين العائدين من خارج البلاد سيُعتبرون في إجازة إدارية لمدة 14 يوماً".

في السياق ذاته، أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية أن "موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعوقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين في عطلة إدارية 12 يوماً اعتباراً من الاثنين".