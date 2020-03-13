سياسة
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اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.. تركيا تؤكد عدم سحب أسلحتها من نقاط المراقبة
أعلن وزير الدفاع التركي انتهاء المباحثات بين الوفدين التركي والروسي في أنقرة، حول إدلب، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكدت وزارة الدفاع التركية أن نقاط المراقبة التابعة لها ستواصل مهامها، مشيرة إلى أن سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد.
اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.. تركيا تؤكد عدم سحب أسلحتها من نقاط المراقبة
وزارة الدفاع التركية تؤكد بقاء نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب / وزارة الدفاع التركية
13 مارس 2020

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، انتهاء المباحثات بين الوفدين التركي والروسي في أنقرة، حول الوضع في إدلب، وقال إنه جرى التوقيع على ما اتفق عليه الطرفان، كما دخل الاتفاق حيز التنفيذ.

جاء ذلك بعد اختتام سلسلة اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي، الجمعة. وكان وفد روسي قد وصل أنقرة، الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن تفاصيل الاتفاق حول إدلب.

في سياق متصل، قالت المديرة العامة لقسم العلاقات العامة والصحافة في وزارة الدفاع التركية العقيد نديدة أقطوب الجمعة في مؤتمر صحفي، إن نقاط المراقبة التركية في إدلب ستواصل مهامها، مشيرة إلى أن سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد.

وقال أقار إن تركيا وروسيا ستقيمان مراكز تنسيق مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، مضيفاً: "سيجري البدء بتسيير دوريات مشتركة عبر الطريق الدولي M4 في 15 من الشهر الجاري".

وأشار الوزير التركي إلى أن الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 بسوريا "ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق النار".

وتابع: "هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائماً، نفذنا دورنا بما يتوجب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفاً بنّاء في هذا الخصوص"، وأكد وجود "مؤشرات جيدة لتوقف النزوح من إدلب وعودة النازحين إليها".

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من الجمعة 6 مارس/آذار.

وصدر بيان مشترك عن البلدين أوضح أن الاتفاق تضمن إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.

واتُّفق أيضاً، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري، على امتداد طريق M4 بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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