استنكر مسؤولون ومنظمات مجتمع مدني تركية، التلاعب الذي نفذته وسائل إعلام أمريكية باستخدام صور من تركيا، في أخبارها المتعلقة بإعلان ترمب تعليق الرحلات الجوية القادمة من أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتأتي ردات الفعل التركية الغاضبة بعد نشر وسائل إعلام أمريكية كـCNN وCNN إنترناشيونال ونيويورك تايمز صوراً لمدينة إسطنبول في أخبار تعليق الرحلات الجوية مع أوروبا، على الرغم من استثناء تركيا من هذا التعليق.

ووصف السفير التركي في واشنطن، سردار قليج، في تغريدة، أنّ نشر صور من إسطنبول في أخبار تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مجموعة شنغن الأوروبية، "مزعجة، وتنتهك مبادئ العمل الصحفي الحيادي والاحترافي".

ومن جانب آخر أعربت اللجنة التوجيهية الوطنية الأمريكية التركية TASC (مركزها واشنطن) عن أسفها لفقدان صحيفة نيويورك تايمز مصداقيتها.

وأشارت في البيان الذي نشرته على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ الصحيفة مدينة بتقديم توضيح لقرائها حول الخطأ الذي ارتكبته.

وطرحت اللجنة تساؤلاً فيما إذا كان الخطأ "نجم عن نقص المعلومات الصحفية، أم بسبب نية مبيتة ليس بوسعكم إيضاحها للقراء."

وفي حديثه لوكالة الأناضول قال الرئيس المشارك للجنة خليل موتلو: "عندما رأيت صوراً لتركيا لم تصدق عيناي، على الرغم من تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول أوروبية، إلا أنّ نيويورك تايمز، أرفقت في خبرها صوراً لتركيا المستثناة من هذا التعليق".

وأردف: "إنّ لم يكن هذا الأمر جهلاً كبيراً بحق تركيا، فإنه بالتأكيد حدث بنية مبيتة، لا يمكن قبولها".

ومساء الأربعاء، أعلن ترمب تعليق استقبال الرحلات الجوية من أوروبا، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوماً، في محاولة لوقف انتشار كورونا، إلا أن وسائل إعلام أمريكية وبريطانية مثل BBC، أرفقت الخبر بصور من تركيا.

وباتت القارة الأوروبية وإيران البؤرة الأكبر لنشر كورونا حول العالم، بعد تراجع عدد الضحايا في الصين، المنشأ الرئيسي للفيروس.

وحتى الخميس، أصاب كورونا أكثر من 134 ألفاً في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.