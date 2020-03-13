سياسة
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تركيا تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيراً إلى أن المصاب الثاني كان من المحيطين بالمصاب الأول.
تركيا تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا
وزير الصحة التركي يعلن عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد / AA
13 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال الوزير، في تغريدة، إن الفحوصات أظهرت مساء الخميس، إصابة شخص آخر بكورونا من محيط المصاب الأول.

وأضاف أن المصاب كان قيد الرقابة الطبية، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس خارج حدود الإصابات والتغلب عليها.

ومساء الثلاثاء، أعلن وزير الصحة التركي، تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، مشيراً إلى وضع الحالة قيد الحجر الصحي.

وحتى الخميس، أصاب كورونا أكثر من 134 ألفاً في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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