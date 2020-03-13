سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 13 مارس/آذار 2020
تركيا تتخذ سلسلة تدابير وقائية لمنع انتشار كورونا / Reuters
13 مارس 2020

أهم الأحداث:

الرئاسة التركية تعلن تعليق الدراسة في البلاد ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار "كورونا"، ومقتل طبيبَين في هجوم لمليشيات حفتر شرق طرابلس.

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تركيا.. تعليق الدراسة في البلاد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس، تأجيل زيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخارج، مؤكداً موعد انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس أردوغان وميركل وماكرون المقررة الثلاثاء القادم في تركيا. [TRT عربي]

وقال قالن إنه تقرر أيضاً تعطيل المدارس لمدة أسبوع بدءاً من 16 مارس/آذار، على أن تتم الاستعانة بوسائل التعليم عن بُعد اعتباراً من 23 مارس/آذار. [TRT عربي]

ونوه إلى التدابير التي اتخذتها السلطات التركية لمواجهة كورونا، وقال إنها أثبتت فعاليتها مقارنة مع البلدان الأخرى، موصياً المواطنين الأتراك بتأجيل سفرهم إلى الخارج. [الأناضول]

ليبيا.. مقتل طبيبين

أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، مقتل طبيبين وإصابة طبيب آخر ومرافق لهم، إثر هجوم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرقي العاصمة طرابلس. [TRT عربي]

وأدانت وزارة العدل التركية استهداف مليشيات حفتر سيارةً تُقلَ طاقماً طبياً في اتجاهه لحضور اجتماع بديوان وزارة العدل، حول إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. [TRT عربي]

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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