سياسة
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6 قتلى في قصف أمريكي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
قالت وزارة الدفاع العراقية إن الولايات المتحدة الأمريكية شنّت "اعتداء" على 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة، في مناطق جرف النصر والمسيب والنجف والإسكندرية، فيما أعلن الجيش أن "الاعتداء" أدى إلى مقتل 5 جنود ومدني.
6 قتلى في قصف أمريكي على مقار للحشد الشعبي والجيش العراقي
قال الجيش العراقي إن 11 مقاتلاً عراقياً أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة / AFP
13 مارس 2020

أعلن الجيش العراقي أن الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية في العراق في ساعة مبكرة الجمعة، أدت إلى مقتل 5 جنود ومدني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الجيش، في بيان، إن بين القتلى ثلاثة جنود واثنين من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفاً أن 11 مقاتلاً عراقياً أصيبوا بجروح، إصابات بعضهم خطيرة.

وأشار البيان إلى أن المدني هو طاهٍ يعمل في مطار كربلاء الذي لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، فجر الجمعة، شّن الولايات المتحدة الأمريكية "اعتداء" على 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة، حسب وكالة الأناضول.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إنه "حصل اعتداء أمريكي فجر اليوم من خلال قصف جوي على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ و"مغاوير الفرقة التاسعة عشرة جيش"، في مناطق جرف النصر والمسيب والنجف والإسكندرية".

كما قال مصدر أمني عراقي، طلب عدم الإشارة لاسمه، إن القصف الجوي الأمريكي استهدف أيضاً "مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء".

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بياناً أكدت فيه استهداف مواقع لحزب الله في العراق، وقالت إن "القصف استهدف مرافق لتخزين الأسلحة من أجل تقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف".

وتعرض معسكر التاجي شمالي بغداد، مساء الأربعاء، لقصف بـ10 صواريخ، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي ومتعاقداً بريطانياً، فضلاً عن إصابة 12 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن البنتاغون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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