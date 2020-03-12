سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا.. مقتل طبيبَين في هجوم لمليشيات حفتر شرق طرابلس
استهدفت مليشيات حفتر السيارة التي تقل الطاقم الطبي بالقره بوللي في طريقه لحضور اجتماع بطرابلس حول فيروس كورونا، وفق بيان لوزارة العدل الليبية.
ليبيا.. مقتل طبيبَين في هجوم لمليشيات حفتر شرق طرابلس
أرشيفية-  هجوم صاروخي نفذته قوات خليفة حفتر في طرابلس   / AA
12 مارس 2020

أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، مقتل طبيبين وإصابة طبيب آخر ومرافق لهم، إثر هجوم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل الليبية، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، على صفحته بموقع "فيسبوك".

وأسفر الهجوم عن مقتل طبيبين اثنين، وإصابة طبيب ثالث ومرافق لهم بجروح خطيرة، إثر استهداف سيارتهم بالرصاص بالطريق الساحلي في محيط مدينة القره بوللي، 50 كلم شرق طرابلس، وفق بيان الوزارة.

وأدانت الوزارة استهداف مليشيات حفتر سيارةً تُقلَ طاقماً طبياً في اتجاهه لحضور اجتماع بديوان وزارة العدل، حول إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة الليبية مقتل طبيب وإصابة مرافقه، إثر استهدافهم بشكل مباشر من مليشيات حفتر.

والأحد، أعلنت قوات الوفاق، استهداف ميليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي لليوم الثامن على التوالي بصواريخ غراد.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق التي ينازعها حفتر الشرعيةَ والسلطةَ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us