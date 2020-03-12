أعلنت الحكومة الليبية، الخميس، مقتل طبيبين وإصابة طبيب آخر ومرافق لهم، إثر هجوم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لوزارة العدل الليبية، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، على صفحته بموقع "فيسبوك".

وأسفر الهجوم عن مقتل طبيبين اثنين، وإصابة طبيب ثالث ومرافق لهم بجروح خطيرة، إثر استهداف سيارتهم بالرصاص بالطريق الساحلي في محيط مدينة القره بوللي، 50 كلم شرق طرابلس، وفق بيان الوزارة.

وأدانت الوزارة استهداف مليشيات حفتر سيارةً تُقلَ طاقماً طبياً في اتجاهه لحضور اجتماع بديوان وزارة العدل، حول إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الحكومة الليبية مقتل طبيب وإصابة مرافقه، إثر استهدافهم بشكل مباشر من مليشيات حفتر.

والأحد، أعلنت قوات الوفاق، استهداف ميليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي لليوم الثامن على التوالي بصواريخ غراد.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق التي ينازعها حفتر الشرعيةَ والسلطةَ.