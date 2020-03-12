أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس، تأجيل زيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخارج، مؤكداً موعد انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس أردوغان وميركل وماكرون المقررة الثلاثاء القادم في تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد بعد اجتماع دام 5 ساعات جمع الرئيس التركي والوزراء المعنيين بلجنة الخبراء التي شكّلت مواجهة كورونا، في القصر الرئاسي في أنقرة.

وللحد من انتشار وباء كورونا، قال قالن إنه تقرر أيضاً تعطيل المدارس لمدة أسبوع بدءاً من 16 مارس/آذار، على أن تتم الاستعانة بوسائل التعليم عن بُعد اعتباراً من 23 مارس/آذار.

وأشار المسؤول التركي إلى أن قرارات مواجهة كورونا ستشمل أيضاً تعطيل الجامعات في البلاد مدة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 16 مارس/آذار، وإجراء المباريات الرياضية بدون جمهور حتى نهاية أبريل/نيسان القادم.

وبخصوص الإصابة الوحيدة المسجلة في البلاد، قال قالن إن الشخص المصاب حالته الصحية جيدة، ولا مشاكل متعلقة بالمخالطين له الذين يخضعون للحجر الصحي.

ونوه بالتدابير التي اتخذتها السلطات التركية لمواجهة كورونا، وقال إنها أثبتت فعاليتها مقارنة مع البلدان الأخرى، موصياً المواطنين الأتراك بتأجيل سفرهم إلى الخارج.