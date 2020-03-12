بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بالـ "جائحة"، رعب كورونا يجتاح دول العالم، الصين تقول باحتمالية جلب الجيش الأمريكي للفيروس إلى الصين، وإيران تستنجد بالعالم، وإسبانيا تعلق جلسات البرلمان، وارتفاع في الوفيات إلى جانب تعطيل أنشطة أكاديمية ورياضية واجتماعية أخرى.

الحكومة الصينية: الجيش الأمريكي ربما أدخل كورونا إلى الصين

قال المتحدث باسم الحكومة الصينية تشاو لي جيان في حسابه على تويتر، الخميس، إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي.

وكتب بالإنجليزية "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان. تحلوا بالشفافية! اعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

ترمب يقرر حظر السفر من دول شنغن، والاتحاد الأوروبي يرفض

رفض قادة الاتحاد الأوروبي قرار الولايات المتحدة فرض حظر سفر على القادمين من دول منطقة شنغن، 26 دولة أوروبية،، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في بيان، إنّ الاتحاد "لا يتفق مع قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر على القادمين من دول شنغن"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وشدد البيان، على أن فيروس كورونا "يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها وتتطلب التعاون بدلاً من التصرف من جانب واحد".

جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، مساء الأربعاء، أن بلاده ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا بأكملها، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوماً في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

إيران تستنجد بالعالم

أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة نشرها على تويتر، نداءً عاجلاً إلى دول العالم لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشدد ظريف على أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات طبية لمكافحة الفيروس.

ومن بين الاحتياجات التي تطالب بها إيران لمواجهة كورونا، 172 مليون كمامة، و100 مليون قفاز، و3 ملايين و200 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، وألف جهاز للتنفس، حسب اللائحة التي نشرها ظريف.

وفي وقت سابق اليوم، طلبت إيران من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار لمكافحة كورونا الذي تفشى بشكل واسع في البلاد.

وخضع 3.5 مليون إيراني للفحص الطبي في إيران خلال يومين، وفق وزير الصحة سعيد نميكي.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد ضحايا الفيروس في إيران 429 وفاة و10 آلاف و75 إصابة.

إسبانيا.. زيادة الوفيات وجلسات برلمان معلقة

أعلنت إسبانيا، الخميس، ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 84، فيما علق البرلمان أعماله بشكل مؤقت، وفق بيان نشرته وزارة الصحة الإسبانية عبر حسابها على تويتر.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ ألفين و968، وبذلك تكون إسبانيا سجلت 30 وفاة و732 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

بولندا وأذربيجان تسجلان أول حالة وفاة

أعلنت السلطات البولندية تسجيل أول حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لمواطنة تبلغ من العمر 57 سنة، مقيمة في مدينة بوزنان غربي البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البولندية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 47.

وفي سياق متصل، قال مركز إدارة أزمات الطوارئ في أذربيجان إن امرأة أذرية وضعت في الحجر الصحي بعد عودتها من إيران توفيت بفيروس كورونا لتسجل البلاد بذلك أول حالة وفاة بالمرض.

إسرائيل.. تجاوز عدد الإصابات المئات واستعداد للتعليم عن بُعد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 104، عقب تسجيل 7 حالات جديدة.

وقالت الجامعة العبرية في مدينة القدس، الخميس، إرجاء افتتاح الفصل الثاني من العام الأكاديمي بأسبوع واحد.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجامعة ستعود للتدريس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مشيرة إ لى أنها "تستعد لتطبيق أسلوب التعليم عن بُعد".

السعودية.. ممنوع المصافحة والسفر إلى 53 دولة

اتخذت السلطات السعودية إجراءات جديدة لمواجهة الرعب الذي تسبب فيه فيروس كورونا في البلاد، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 45 حالة، ضمن فحوصات أجريت على نحو 4 آلاف شخص.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى عدم المصافحة وتجنب تنظيم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها عن 50 شخصاً.

فيما صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، إلى عدة دول جديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا، وكينيا، وجيبوتي، والصومال، بالإضافة إلى تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ14 يوماً السابقة لقدومه.

الجزائر.. تعطيل الدراسة

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في بيان، بوقف فوري للدراسة في المدارس والجامعات لمنع تفشّي فيروس كورونا.

وجاء في البيان: "أمر الرئيس تبون، بعد استشارة الوزراء المعنيين، بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ابتداء من الخميس 12 مارس/آذار 2020، ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في 5 إبريل/نيسان".

ويشمل هذا القرار أيضاً "المؤسسات التكوينية، مؤسسات التدريب المهني، ومدارس التعليم القرآني، والزوايا، وأقسام محو الأمية، وجميع المؤسسات التربوية الخاصة، ورياض الأطفال".

وشهدت الجزائر، الخميس، أول حالة وفاة بـكورونا، إضافة إلى تسجيل 5 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 24.

غزة.. إنشاء مستشفى ميداني لمواجهة كورونا

بدأت وزارة الصحة الفلسطينية بإنشاء مستشفى ميداني، داخل الشق الفلسطيني من معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة؛ ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وسيضم المستشفى 30 سريراً، وغرفاً للعناية المركزة، ومختبراً للتحاليل، وفق مدير فرق الطوارئ بالوزارة، صلاح الرنتيسي.

هذا وسجلت قطر خروج 121 شخصاً من الحجر الصحي الخاص بكورونا، في الوقت الذي سجلت فيه لبنان ثالث وفاة بالفيروس الجديد.

وفي وقت سابق الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعاً من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفاً في حوالي 115 دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أية إصابات بالفيروس.