قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إن مستوى عنف حركة طالبان في أفغانستان، لا يزال مرتفعاً، مبيناً أنهم ينتظرون منها تقليص هذا العنف.

وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، ضرورة انطلاق المباحثات الأولية في أقرب وقت، بين ممثلي حركة طالبان والحكومة الأفغانية، من أجل بدء مباحثات السلام بين الطرفين.

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية أكملت استعداداتها في هذا الخصوص.

وتابع: "مستوى عنف طالبان لا يزال مرتفعاً، وننتظر منها تقليص هذا العنف من أجل تبادل الأسرى بدون مشاكل، وإحراز التقدم في عملية السلام".

وأوضح أن تبادل أسرى طالبان سيكون وفق اللائحة المقدمة من قبل الحركة.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قرار إخلاء سبيل عناصر حركة طالبان المعتقلين لدى بلاده، في إطار اتفاق السلام المبرم بين واشنطن وطالبان.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفاً إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوماً.

كما نص أيضاً على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/آذار الجاري.