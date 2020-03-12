سياسة
2 دقيقة قراءة
خليل زاد: مستوى عنف طالبان في أفغانستان لا يزال مرتفعاً
أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد على ضرورة انطلاق المباحثات الأولية في أقرب وقت، بين ممثلي حركة طالبان والحكومة الأفغانية، من أجل بدء مباحثات السلام بين الطرفين، ذلك أن مستوى عنف حركة طالبان في أفغانستان لا يزال مرتفعاً،
خليل زاد: مستوى عنف طالبان في أفغانستان لا يزال مرتفعاً
المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يقول إن مستوى عنف حركة طالبان في أفغانستان لا يزال مرتفعاً / AFP
12 مارس 2020

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إن مستوى عنف حركة طالبان في أفغانستان، لا يزال مرتفعاً، مبيناً أنهم ينتظرون منها تقليص هذا العنف.

وأكد في تصريحات صحفية، الخميس، ضرورة انطلاق المباحثات الأولية في أقرب وقت، بين ممثلي حركة طالبان والحكومة الأفغانية، من أجل بدء مباحثات السلام بين الطرفين.

وأشار إلى أن الحكومة الأفغانية أكملت استعداداتها في هذا الخصوص.

وتابع: "مستوى عنف طالبان لا يزال مرتفعاً، وننتظر منها تقليص هذا العنف من أجل تبادل الأسرى بدون مشاكل، وإحراز التقدم في عملية السلام".

وأوضح أن تبادل أسرى طالبان سيكون وفق اللائحة المقدمة من قبل الحركة.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، قرار إخلاء سبيل عناصر حركة طالبان المعتقلين لدى بلاده، في إطار اتفاق السلام المبرم بين واشنطن وطالبان.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقاً بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفاً إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوماً.

كما نص أيضاً على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/آذار الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us