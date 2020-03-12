سياسة
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25 قتيلاً جراء قصف جوي استهدف مجموعات تدعمها إيران شرقي سوريا
أسفر قصف جوي، يُعتقد أنه أمريكي، على مواقع في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا، عن مقتل 25 عنصراً بينهم قياديون من مجموعات إرهابية تدعمها إيران.
25 قتيلاً جراء قصف جوي استهدف مجموعات تدعمها إيران شرقي سوريا
تشهد الأجزاء التابعة للنظام السوري في دير الزور حضوراً كثيفاً للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران / AA
12 مارس 2020

قُتل 25 عنصراً بينهم قياديون من مجموعات إرهابية تدعمها إيران، الأربعاء، إثر قصف جوي، يُعتقد أنه أمريكي، على مواقعهم في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية أن وسام الطفيلي قائد مجموعة "حيدريّون"، وعلي زهبندر القيادي في "زينبيّون"، قُتلا في القصف، حسب وكالة الأناضول.

وأشارت المصادر إلى إصابة العشرات من عناصر هذه المجموعات، إلى جانب القتلى الذين بلغ عددهم 25.

والأربعاء، استهدفت طائرات يُعتقد أنها أمريكية بعدد من الصواريخ قاعدة "الإمام علي"، ومواقع في منطقتي الحزام والصناعة وقرية الهري التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقبل القصف الأمريكي بوقت قصير، تعرّض معسكر التاجي شمالي بغداد، لقصف بـ10 صواريخ، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي وآخر بريطانياً، فضلاً عن إصابة 12 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وتشهد الأجزاء التابعة للنظام السوري في دير الزور وجوداً كثيفاً للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وتُدار هذه المجموعات من قِبل الحرس الثوري الإيراني، وتتحكم في المناطق التي توجد فيها وتديرها دون الرجوع للنظام السوري، حسب وكالة الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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