اتخذت السلطات السعودية إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 45 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة تأكيد إصابة 45 شخصاً بالفيروس، وفقاً لفحوصات أجريت على نحو 4 آلاف شخص.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم المصافحة وتجنب تنظيم المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها عن 50 شخصاً، فيما صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، إلى دول جديدة، بينها دول الاتحاد الأوروبي وتعليق الرحلات الجوية إليها.

وقال المصدر إن السلطات قررت "تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية إلى كلٍّ من دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) وسويسرا والهند وباكستان وسريلانكا والفلبين والسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، وكينيا وجيبوتي والصومال".

وأوضح أن ذلك يأتي "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس ومنع دخوله وانتشاره".

ولفت إلى أن القرار الجديد "يأتي إلحاقاً لقرار حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى عدد من الدول (14 دولة) التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد".

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تعليق حركة المسافرين عبر جميع المنافذ البرية مع المملكة الأردنية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن وزارتي الداخلية والصحة يمكنهما التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

كما أعلنت السلطات السعودية الأربعاء، تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر، خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

ويأتي ارتفاع إصابات كورونا في السعودية، بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

وتفيد إحصاءات غير رسمية أنه حتى مساء الأربعاء، سُجِّلت إصابة 128 ألفاً و597 شخصاً بكورونا، في 125 دولة وإقليماً، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 حول العالم.