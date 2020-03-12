سياسة
2 دقيقة قراءة
فرض الحجر الصحي على لاعبي "ريال مدريد" الإسباني
أصدر نادي "ريال مدريد" الإسباني الخميس، بياناً أعلن فيه نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا "كوفيد-19"، ما اضطره لإلزام كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة البقاء في منازلهم للخضوع للحجر الصحي.
فرض الحجر الصحي على لاعبي "ريال مدريد" الإسباني
نادي "ريال مدريد" الإسباني يعلن إلزام لاعبي فريقي كرة القدم وكرة السلة البقاء في منازلهم للحجر الصحي / AA
12 مارس 2020

أعلن نادي "ريال مدريد" الإسباني الخميس، أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي، بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا الجديد.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا كوفيد-19".

وأضاف أنه "بدءاً من الآن يتبع النادي توصيات وضع فرق كرة السلة وكرة القدم في الحجر الصحي، إذ تتقاسم الفرق ملاعب تدريب النادي".

وتابع: "لقد قررنا أيضاً إغلاق مقر التمرين ونوصي كل العاملين في هذا المكان بالبقاء في الحجر الصحي".

وتسبب إعلان "ريال مدريد" في قرار رابطة الدوري الإسباني تأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة ومنها مباراة الفريق على ملعبه أمام "إيبار"، التي كان من المفترض أن تقام دون مشجعين الجمعة.

وأضاف "ريال مدريد" أنه تقرر تأجيل كل منافسات دوري كرة السلة الإسباني.

وأعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، وفاة 63 شخصاً متأثرين بالفيروس، أكثر من نصفهم في العاصمة مدريد، ووصول عدد الإصابات إلى ألفين و600.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعاً من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفاً في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us