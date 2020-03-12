أعلن نادي "ريال مدريد" الإسباني الخميس، أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي، بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا الجديد.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا كوفيد-19".

وأضاف أنه "بدءاً من الآن يتبع النادي توصيات وضع فرق كرة السلة وكرة القدم في الحجر الصحي، إذ تتقاسم الفرق ملاعب تدريب النادي".

وتابع: "لقد قررنا أيضاً إغلاق مقر التمرين ونوصي كل العاملين في هذا المكان بالبقاء في الحجر الصحي".

وتسبب إعلان "ريال مدريد" في قرار رابطة الدوري الإسباني تأجيل الجولتين المقبلتين من المسابقة ومنها مباراة الفريق على ملعبه أمام "إيبار"، التي كان من المفترض أن تقام دون مشجعين الجمعة.

وأضاف "ريال مدريد" أنه تقرر تأجيل كل منافسات دوري كرة السلة الإسباني.

وأعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، وفاة 63 شخصاً متأثرين بالفيروس، أكثر من نصفهم في العاصمة مدريد، ووصول عدد الإصابات إلى ألفين و600.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعاً من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألفاً في 115 دولة (آخرها كوبا)، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل 80 دولة أي إصابات بالفيروس.