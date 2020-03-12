سياسة
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بعد تراجع أسعار النفط.. أرامكو تفقد 80 مليار دولار من قيمتها السوقية
فقدت أسهم شركة أرامكو السعودية، 80 مليار دولار من قيمتها السوقية، في بداية تعاملات البورصة، الخميس، مدفوعة بتراجع أسعار النفط الخام عالمياً ليهبط سهم أرامكو 4.9% متراجعاً إلى 28.20 ريال (7.52 دولارات).
بعد تراجع أسعار النفط.. أرامكو تفقد 80 مليار دولار من قيمتها السوقية
أرامكو تخسر 80 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تراجع أسعار النفط الخام عالمياً / AP
12 مارس 2020

فقدت أسهم شركة أرامكو السعودية، 80 مليار دولار من قيمتها السوقية، في بداية تعاملات البورصة، الخميس، مدفوعة بتراجع أسعار النفط الخام عالمياً.

وهبط سهم أرامكو، بنسبة 4.9% في بداية التداولات، مع تراجع أسعار عقود النفط الآجلة في بداية تعاملات الخميس، بنسبة 4%، مدفوعة بقيود أمريكية على حركة الطيران القادم من دول أوروبا.

وتراجع سهم شركة أرامكو إلى 28.20 ريال (7.52 دولارات)، مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء البالغ 29.7 ريال (7.92 دولارات).

وشهد سهم الشركة، المصنفة كأكبر شركة نفط في العالم، تذبذبات حادة خلال تداولات الأسبوع الجاري، مدفوعة بهبوط وصعود أسعار النفط الخام العالمية.

ومع هذا الهبوط، تراجعت القيمة السوقية للشركة إلى 5.64 تريليون ريال (1.504 تريليون دولار)، نزولاً من 5.94 تريليون ريال (1.584 تريليون دولار) في إغلاق أمس الأربعاء.

وطرحت أرامكو 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، أي 3 مليارات سهم، منها 0.5% للأفراد (مليار سهم)، و1% للمؤسسات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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