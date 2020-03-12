أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أن اللقاءات بين الوفدين التركي والروسي في العاصمة أنقرة ما زالت متواصلة، "وقد توصلنا إلى اتفاق بدرجة كبيرة".

وقال أقار خلال زيارته إلى شركة الصناعات العسكرية والإلكترونية التركية "ASELSAN" في أنقرة برفقة عدد من القادة العسكريين "سوف نستأنف عملياتنا من حيث توقفت في حال فشلت هدنة وقف إطلاق النار في إدلب".

وأكد على بقاء القوات التركية في إدلب قائلاً: "تواجدنا متواصل في إدلب بكل عناصرنا، ووحداتنا تحافظ على مواقعها هناك، وانسحابنا غير وارد".

وحول الوقاية من فيروس كورونا الجديد، قال الوزير التركي" نفذنا تدابير الوقاية من فيروس كورونا بمقراتنا ووحداتنا، ووضعنا قيوداً لسفر الوفود إلى الخارج ولقاءاتهم الدولية".

وتتواصل محادثات الوفدين العسكريين التركي والروسي بأنقرة في إطار اتفاق موسكو بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية.

والخميس الماضي، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.