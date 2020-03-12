أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، أن بلاده ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا بأكملها، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوماً في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا الجديد.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس ترمب في خطاب وجهه إلى الأمريكيين، من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في العاصمة، واشنطن، حيث قال ترمب في خطابه "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيعمد إلى تقييم حظر السفر من أوروبا الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مضيفا أنه "يجب تجنب إرباك النشاط الاقتصادي".

تعليق جميع الأنشطة الاجتماعية

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي، مساء الأربعاء، إيقاف جميع الأنشطة التجارية في كافة أنحاء البلاد باستثناء الخدمات العامة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وبحسب كونتي سيتم إغلاق جميع متاجر التجزئة والمقاهي والحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر ومراكز التجميل.

وبالنسبة للأنشطة الرياضية، أبلغ مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن أول مباراتين للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 سيتم تأجيلهما بسبب فيروس كورونا.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل تصفيات كأس العالم في القارة في مارس/آذار ويونيو/حزيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الأربعاء، تعليق الموسم الرياضي الحالي حتى إشعار آخر بعد أن أظهرت نتائج أولية لتحاليل إصابة أحد لاعبي فريق "يوتا غاز" بفيروس "كورونا الجديد".

تأجيل السفر إلى إشعار آخر

من جانب آخر، صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، فجر الخميس، بأنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، إلى عدة دول وتعليق الرحلات الجوية إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والهند، وباكستان، وسريلانكا، والفلبين، والسودان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وإريتريا".

كما جرى تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

كما أعلنت الحكومة الماليزية، الأربعاء، تعليق الرحلات مع كل من إيران، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلاد، خلال الأيام الأخيرة.

وفيات متزايدة

أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن نائباً للرئيس الإيراني واثنين من أعضاء مجلس الوزراء أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وتعد إيران واحدة من أكثر الدول تضرراً بالفيروس، فقد أعلنت مساء الأربعاء، عن 63 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يرفع الحصيلة إلى 354 من بين أكثر من 9000 حالة في الجمهورية الإسلامية.

وسجلت، الأربعاء، 3 دول أوروبية أول وفاة بفيروس كورونا على أراضيها، وهي أيرلندا والسويد وبلغاريا. كما أعلنت وزارتا الصحة في السويد وأيرلندا أن حالتي الوفاة لشخصين مسنين، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الأربعاء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تصنف تفشي فيروس كورونا الجديد على أنه وباء عالمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "قلقون للغاية من مستويات الانتشار وشدته ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي".

وتفشى فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول، في أنحاء العالم ليتسبب في تعطيل الصناعة ووقف رحلات جوية وإغلاق مدارس وإجبار المسؤولين على تأجيل أحداث رياضية وحفلات.