سياسة
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الكونغرس الأمريكي يقر قانوناً يمنع ترمب من شن حرب ضد إيران
صدّق الكونغرس الأمريكي بشكل نهائي على قرار يحد من صلاحية الرئيس الأمريكي، فيما يتعلق بإجراء أي عمل عسكري ضد إيران.
الكونغرس الأمريكي يقر قانوناً يمنع ترمب من شن حرب ضد إيران
القرار يحد من صلاحية الرئيس الأمريكي بالقيام بعمل عسكري ضد إيران / AA
12 مارس 2020

وافق الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بشكل نهائي على قرار يحد من صلاحية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإجراء عمل عسكري ضد إيران.

وانضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ في المصادقة بغالبية 227 صوتاً مقابل 186 على القرار الذي يمنع ترمب من إجراء أي عمل عسكري ضد إيران قبل طرح ذلك على التصويت في الكونغرس.

لكن من المؤكد أن ترمب سيستخدم حقه بنقض هذا القرار، ولن يكون باستطاعة المشرّعين الديمقراطيين المتحالفين مع عدد من الجمهوريين المشككين بجدوى الحلول العسكرية لإلغاء فيتو الرئيس لافتقارهم إلى الأصوات المطلوبة، وفق مصادر مطلعة.

وصوّت الكونغرس على القرار بعد دقائق فقط من مقتل جنديين، أمريكي وبريطاني، ومتعاقد أمريكي في هجوم صاروخي مساء الأربعاء على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أمريكيين شمال بغداد، وهو الهجوم الأكثر دموية ضد مصالح أمريكية في العراق منذ سنوات.

وكان هجوم صاروخي سابق في ديسمبر/كانون الأول قد أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي في العراق وتسبب بتصعيد عقب تحميل واشنطن مليشيات مدعومة من إيران المسؤولية.

وفي 3 يناير/كانون الثاني صدّق ترمب على غارة أمريكية في بغداد استهدفت قتل الجنرال الإيراني قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ما أدّى إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران التي ردّت بضربات صاروخية على قواعد عراقية تؤوي قوات أمريكية.

وقال النواب الذين صوتوا لصالح القرار إنهم أرادوا بذلك ضمان أن تكون لدى الكونغرس صلاحية إعلان الحروب كما نص على ذلك الدستور الأمريكي.

وقال النائب ستيني هوير الديمقراطي "هناك الكثير من البلدان في العالم التي يتخذ فيها القرار شخص واحد، وهذه البلدان تسمى ديكتاتوريات" . وأضاف "لم يرد الآباء المؤسسون أبداً أن يدير ديكتاتوريون أمريكا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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