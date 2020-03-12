سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 12 مارس/آذار 2020
منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباءً عالمياً / AFP
12 مارس 2020

أهم الأحداث:

منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباءً عالمياً، وأردوغان يقول أنه لا فرق بين ما يحدث على الحدود اليونانية وما فعله النازيون.

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طالبو اللجوء بين التعنيف والتنديد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إنه "لا فرق بين ما يحدث مع طالبي اللجوء على الحدود اليونانية وما فعله النازيون". [TRT عربي]

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال الاجتماع البرلماني لحزب العدالة والتنمية: "ننتقد الممارسات البربرية والوحشية التي تمارسها اليونان مع طالبي اللجوء على حدودها". [TRT عربي]

في السياق ذاته، طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق حول عنف السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا. [الأناضول]

ويواصل طالبو اللجوء، لليوم الثالث عشر على التوالي، الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى أوروبا، وسط تعرضهم لعنف قوات الأمن اليونانية. [الأناضول]

ماذا يعني إعلان كورونا "وباء عالمياً"؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أصبح الآن في حكم الوباء العالمي (يُسمى أيضاً جائحة)، معربةً عن قلقها بشأن تصاعد حالات الإصابة وبطء استجابة الحكومات. [TRT عربي]

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "طالبنا كل البلدان باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة. لقد قرعنا جرس الإنذار بصوت عال وواضح". [TRT عربي]

وينتقل المرض إلى حالة وباء عالمي/جائحة، في اللحظة التي تصبح فيها العدوى قابلة للانتقال من شخص لم يغادر البلاد إلى مكان موبوء ولم يحتكّ بأي شخص قادم من مكان موبوء، إلى شخص آخر. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
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