سياسة
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أنقرة تطالب أثينا بإنهاء انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية
استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير اليوناني في أنقرة مايكل كريستوس ديميسيس، وطالبت بإنهاء أثينا انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية.
أنقرة تطالب أثينا بإنهاء انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية
استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير اليوناني في أنقرة مايكل كريستوس ديميسيس / AA
11 مارس 2020

استدعت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، السفير اليوناني في أنقرة مايكل كريستوس ديميسيس، وطالبت بإنهاء أثينا انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية.

وطالبت أنقرة، بوضع حد لاحتجاز الصحفيين الذين ينقلون أوضاع طالبي اللجوء في جزيرتي "روديس" و"ميديللي" اليونانيتين.

ولليوم الـ 13 على التوالي، يواصل طالبو اللجوء الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى أوروبا، وسط تعرضهم لعنف قوات الأمن اليونانية.

وأدى العنف الممارس من قبل السلطات اليونانية، الأربعاء، إلى إصابة 3 من طالبي اللجوء، جراء استهدافهم بكبسولات الغاز، ليتم نقلهم إلى المشافي الميدانية المقامة في المنطقة من قبل مديرية الصحة بولاية أدرنة التركية.

ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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