أعلنت وزارة الدفاع التركية اكتمال جولة الأربعاء من مباحثات الوفدين التركي والروسي المنعقدة في إطار الاتفاق الذي توصل إليه البلدان بموسكو الخميس لوقف إطلاق النار في إدلب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أعلن عن استئناف المحادثات الخميس المقبل.

وقال البيان: "اكتملت جولة اليوم الأربعاء، من المباحثات التي أجراها الوفدان العسكريان التركي والروسي في وزارة الدفاع، وسوف تُستأنف المحادثات الخميس".

وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من الجمعة الفائتة.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كلم جنوبه، على تُحدَّد التفاصيل في غضون 7 أيام.

أيضاً اتُّفق، حسب البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية الأحد المقبل، على امتداد طريق M4 بين منطقتَي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحقّ الردّ على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديّاً تركيّاً الأسبوع الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد.

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية درع الربيع ضدّ قوات النظام السوري في إدلب.