سياسة
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هبوط إنتاج أوبك النفطي 546 ألف برميل يوميّاً خلال فبراير
تراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بمقدار 546 ألف برميل يوميّاً خلال فبراير/شباط، وفي المقدمة الهبوط الملحوظ في إمدادات ليبيا للشهر الثاني على التوالي.
هبوط إنتاج أوبك النفطي 546 ألف برميل يوميّاً خلال فبراير
تراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بمقدار 546 ألف برميل يوميّاً خلال فبراير/شباط الماضي / AA
11 مارس 2020

تراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بمقدار 546 ألف برميل يوميّاً خلال فبراير/شباط الماضي، وفي المقدمة الهبوط الملحوظ في إمدادات ليبيا للشهر الثاني على التوالي.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة الأربعاء، فإن إنتاج الـ14 دولة الأعضاء فيها بلغ 27.772 مليون برميل يوميّاً في فبراير/شباط، مقابل 28.318 مليون برميل يوميّاً في يناير/كانون الثاني، بنسبة انخفاض 1.92 بالمئة.

وجاء الهبوط في إنتاج أوبك وفي مقدمته خفض بنحو 647 ألف برميل يوميّاً في إمدادات ليبيا التي بلغت 146 ألف برميل يومياً في فبراير/شباط، مقابل 793 ألف برميل يوميّاً في يناير/كانون الأول، بسبب الإغلاق الإجباري للمنشآت النفطية هناك.

وخفضت السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، إنتاجها بنحو 56 ألف برميل يوميّاً إلى 9.683 مليون برميل يوميّاً، مقارنة بـ9.739 مليون برميل في يناير/كانون الأول.

في المقابل زادت 7 دول إنتاجها، أبرزها العراق بنحو 86 ألف برميل يوميّاً إلى 4.594 مليون برميل في فبراير/شباط، مقارنة مع 4.508 ملايين برميل بالشهر السابق له.

ويجري حاليّاً تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي أوبك ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميّاً، ينتهي في 31 مارس/آذار الجاري.

والجمعة رفضت روسيا مقترحاً جديداً من أوبك بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 مليون برميل يوميّاً، لتتحرر دول أوبك من قيود الإنتاج اعتباراً من الشهر المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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