أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا وباءً عالميّاً، وذلك على وقع الزيادة المطّردة في أعداد المصابين والوفيات وانتشار الفيروس على مستوى العالم.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا قد بلغ مستوى الوباء العالمي.

قطر.. زيادة مفاجئة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 262.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة "لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عنها الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد".

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة "من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع".

وأفاد بيان الوزارة بأنه "من المرجّح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الإعلان عنهم سابقا، والخاضعين للحجر الصحي".

العراق.. الصدر يتهم ترمب بنشر كورونا ويرفض أي علاج أمريكي

اتهم زعيم التيار الصدري السياسي العراقي مقتدى الصدر الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشر فيروس كورونا حول العالم، رافضاً في الوقت ذاته أي علاج أمريكي للفيروس.

وقال الصدر، في تغريدة عبر تويتر: "استوقفني قول ترمب: نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا.. والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخُّلنا".

وأضاف: "يا ترمب.. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا".

وتابع قائلاً: "يا ترامب، بالأمس تدّعي أن أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب.. واليوم أنت تحارب فيروس لا يُرى بالعين المجردة، ألا تخجل من نفسك؟".

وشدّد الصدر بالقول إن "أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة، فلا نرتضيه ولا نريده، فأنت لست عدو الله فحسب، بل عدو الشعوب وفيروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات".

العراق يغلق حدوده البرية مع إيران والكويت

أعلنت الحكومة العراقية اعتزامها إغلاق الحدود البرية مع إيران والكويت بشكل كامل أمام حركة الأفراد والبضائع، اعتباراً من 16 مارس/آذار الجاري، في مسعى للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الحكومية في بيان، إنه "سيكون أمام العراقيين مهلة حتى 15 مارس، قبل إغلاق الحدود البرية بشكل كامل مع إيران والكويت"، دون إشارة إلى تاريخ محدد لإعادة فتحها.

وأضافت الهيئة أنه "بعد إغلاق الحدود البرية ستتكون منافذ مطارات بغداد والبصرة والنجف جنوباً، وأربيل شمالاً، هي الجهة الوحيدة للعودة ودخول العراق".

كان العراق حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر البرية أواخر الشهر الماضي، فيما وقف التبادل التجاري منذ 8 مارس الجاري، لكن بغداد أبقت الحدود مفتوحة أمام عودة المواطنين العراقيين.

وسجّل العراق الأربعاء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8 من أصل 74 حالة إصابة، فيما تعافى من المرض 20 شخصاً حتى الآن، وفق أرقام رسمية.

وكان العراق حظر دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيه من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا.

السعودية.. إصابات كورونا تبلغ 21

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي بالرياض، ارتفاع عدد مصابي كورونا في المملكة إلى 21، عقب تسجيل حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي إن 21 إصابة مؤكدة بكورونا من إجمالي 3500 شخص خضعوا للفحص.

وأضاف أن "الحالات الإحدى العشرين منتشرة في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة وجدة، ونتوقع ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أن إجمالي من خضع للعزل المنزلي حتى اليوم بلغ 2500 شخص.

ويأتي تزايد إصابات كورونا في السعودية بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد، ومنع الاعتكاف وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة.

إيران.. وفاة 5 من الحرس الثوري بسبب كورونا

أعلن الحرس الثوري الإيراني وفاة 5 من أفراده في أثناء عملهم بمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 9 آلاف في عموم البلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس المحلية عن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف قوله: "في الوقت الحاضر أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون على مكافحة كورونا في البلاد".

ولفت إلى وفاة 5 منهم في أثناء عملهم بمكافحة الفيروس، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ازدياد وفيات كورونا في البلاد إلى 354 والإصابات إلى 9 آلاف.

إسرائيل.. ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 77

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد المصابين إلى 77 شخصاً.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" عن وزارة الصحة قولها إن المصابة في الأربعين من عمرها، ومن سكان مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، وكانت عادت من زيارة لفرنسا يوم 27 فبراير/شباط.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده النظاميين بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الجنود المصابين بالفيروس إلى اثنين.

النرويج تلغي مناورات للناتو بسبب كورونا

أعلنت السلطات النرويجية إلغاء مناورات لحلف شمال الأطلسي كان مقرراً أن تستضيفها في مارس/آذار الجاري بسبب فيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة في النرويج أن قيادة القوات المسلحة النرويجية قرّرَت إلغاء التدريبات العسكرية الدولية "الاستجابة الباردة للناتو" بسبب كورونا.

وقالت وسائل إعلام غربية إن نحو 14 ألف جندي من 10 دول أعضاء في الحلف كان من المقرر أن يجتمعوا شمالي النرويج لإجراء مناورات "الاستجابة الباردة للناتو" بالقرب من الحدود القصوى لحلف شمال الأطلسي مع روسيا خلال الفترة 12-18 مارس/آذار.

وجاء قرار النرويج إثر تسجيلها أكثر من 400 إصابة بالفيروس المستجد.

ألبانيا تسجل أول وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الألبانية في بيان صادر عن وزارة الصحة، وفاة أول شخص في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأشار البيان إلى أن امرأة توفيت جراء الفيروس، تبلغ من العمر 73 سنة، وأنها كانت مصابة في نفس الوقت بمرض مزمن بالقلب والرئة.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الألبانية ازدياد حالات الإصابة بالفيروس من 10 إلى 12.

وظهر فيروس كورونا أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وحتى صباح الأربعاء أصاب الفيروس نحو 120 ألف شخص في 119 دولة وإقليماً، توُفّي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدَّى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فاعليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.