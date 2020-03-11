طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق حول عنف السلطات اليونانية وممارساتها غير القانونية بحق طالبي اللجوء على حدودها مع تركيا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أدلبرت جانز، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال جانز إن المسؤولين اليونانيين، يواجهون وضعاً استثنائياً، ويؤدون مهمة صعبة، مضيفاً: "عليهم أن يفعلوا ذلك عبر التزام الحقوق الأساسية وبشكل معتدل".

وأضاف أنهم ينتظرون من المسؤولين اليونانيين، فتح تحقيق حول ادعاءات ممارسة سلطات أثينا، العنف وتصرفات غير القانونية بحق طالبي اللجوء.

ويواصل طالبو اللجوء، لليوم الثالث عشر على التوالي، الانتظار في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، مترقبين فرصة العبور إلى أوروبا، وسط تعرضهم لعنف قوات الأمن اليونانية.

ويتزامن انتظار طالبي اللجوء للعبور إلى أوروبا، مع ممارسة السلطات اليونانية مختلف أنواع العنف ضدهم، منها إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع بشكل مباشر.

كما يحاول طالبو اللجوء اجتياز حواجز الأسلاك الشائكة التي أقامتها سلطات أثينا على الحدود مع تركيا.

وأدى عنف السلطات اليونانية إلى إصابة 3 من طالبي اللجوء، جراء استهدافهم بكبسولات الغاز، ليجري نقلهم إلى المشافي الميدانية التي أقامتها في المنطقة مديرية الصحة في ولاية أدرنة التركية.

كما تسعف الفرق الصحية التركية الموجودة في المنطقة، الأطفال الذين تأثروا بقنابل الغاز المسيلة للدموع القادمة من جهة اليونان.

ومنذ 27 فبراير/شباط، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.