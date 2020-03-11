سياسة
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نصائح أردوغان للمواطنين في تركيا لمكافحة كورونا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، مواطني بلاده إلى توخي الحيطة والحذر حيال الإصابة بفيروس كورونا، وقال أردوغان: "إن شاء الله ستتجاوز تركيا هذه المحنة دون خسائر، فلا فيروس أقوى من التدابير التي اتخذناها".
نصائح أردوغان للمواطنين في تركيا لمكافحة كورونا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعو مواطني تركيا إلى توخِّي الحذر حيال الإصابة بفيروس كورونا / AA
11 مارس 2020

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، مواطني بلاده إلى توخِّي الحيطة والحذر حيال الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "إن شاء الله ستتجاوز تركيا هذه المحنة دون خسائر، فلا فيروس أقوى من التدابير التي اتخذناها".

وأشار إلى أن حرص المواطنين والتدابير الشخصية التي سيتخذونها، ستكون أفضل وسيلة لمواجهة كورونا.

وتابع: "أوصي المسنّين والذين يعانون ضعفاً في مناعة أجسادهم، بعدم الحضور في الأماكن المزدحمة لفترة معيَّنة، وإنني على ثقة أن شعبنا سيتجاوز هذا الفيروس دون خسائر".

وفي ما يخصّ تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس قال أردوغان: "أحد مواطنينا القادمين من أوروبا ظهر فيه الفيروس، وهو الآن في وضع صحّي جيد ويخضع للمراقبة مع أسرته".

وأردف قائلاً: "اتخذنا التدابير اللازمة كافةً مبكّراً، للحيلولة دون وصول فيروس كورونا إلى بلادنا".

وأكّد أن وزارة الصحة التركية ستواصل تدابيرها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية الأخرى، للحيلولة دون انتشار الفيروس في البلاد.

وشدّد على ضرورة التزام المواطنين تعليمات الكوادر الطبية، مبيناً أن النظافة من أهمّ وسائل الوقاية من كورونا.

وأمس أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 120 ألف شخص في 119 دولة وإقليماً، توُفّي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدَّى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فاعليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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