قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إن "النظام السوري وداعميه من المليشيات الطائفية يرتكبون خروقات بسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار" في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، داعياً روسيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة مع النظام لوقف تلك الخروقات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن موافقة تركيا على وقف إطلاق النار المؤقت "ليست بسبب عجزها عن مواجهة النظام السوري والتنظيمات الإرهابية، بل لرغبتها في إيجاد حلّ لأزمة إدلب يمكن قبوله من الأطراف كافة".

وأوضح أن تركيا لن تكتفي بالرد المماثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية بسوريا، بل سترد بقوة أكبر.

وتابع: "نراقب من كثب حشد النظام السوري وداعميه من المليشيات قرب خط وقف إطلاق النار، وسنوجّه إليهم ضربات قاسية حال مخالفتهم وعودهم".

ولفت إلى أن مدى التزام النظام السوري وداعميه من المليشيات الطائفية اتفاق وقف إطلاق النار "ليس معلوماً".

وأشار إلى أن العمليات التي نفّذتها تركيا في إدلب بشكل فعلي طيلة شهر كامل وعملية درع الربيع التي أطلقتها هناك، كلها تعكس عزم أنقرة على منع التهديدات القائمة على الحدود التركية.

والخميس الماضي عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفيّاً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، وأعلنا فيه توصلهما إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.