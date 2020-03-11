ارتفع عدد الوفيات في محافظتَي خوزستان وألبرز جنوبي إيران، إلى 67 شخصاً خلال أسبوع، جرّاء احتساء مشروبات كحولية مغشوشة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، عن علي إحسانبور المتحدث باسم جامعة جنديسابور الأحوازية للعلوم الطبية، قوله إن 502 شخص راجعوا المشافي في محافظة خوزستان، منذ 6 مارس/آذار الجاري، إثر شكاوى تسمُّم بسبب احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وأضاف أن 40 شخصاً فقدوا حياتهم حتى الآن في خوزستان للسبب ذاته، بينهم طفل في الخامسة عشرة من عمره.

وأشار إلى أن بعض المستغلّين نشروا إشاعات بأن المشروبات الكحولية تقضي على فيروس كورونا الجديد المنتشر بشكل واسع في إيران.

من جانبه أعلن علي بيرانفند وكيل النائب العام في الأحواز، توقيف 17 شخصاً ضمن إطار التحقيقات الجارية حول المشروبات الكحولية المغشوشة.

يشار إلى أن تعاطي الكحول ممنوع في إيران، ويلجأ البعض إلى إنتاجه سرّاً بطرق بدائية.

وتُعَدّ إيران من البلدان الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا بعد الصين، إذ ظهرت أول إصابة بالفيروس في مدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر انتشار الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 120 ألف شخص في 119 دولة وإقليماً، توُفّي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.