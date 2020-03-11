لم يختلف المشهد السياسي في إسرائيل بعد إجراء الانتخابات الثالثة خلال عام واحد، عن المشهد بعد انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي، فظاهريّاً، بدا معسكر اليمين بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته، أكثر تماسكاً بعد حصوله على 58 مقعداً، إذ عزّز قوته بـ3 مقاعد إضافية مقارنة بالانتخابات السابقة، لكنه أخفق في الحصول على 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً لتشكيل حكومة ضيقة، وعاد النزاع بينه وبين منافسه زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس.

ويحاول غانتس بتحالفه الوسطي الذي يملك 47 مقعداً، تشكيل حكومة أقلية بدعم من زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" أفغيدور ليبرمان الذي يملك 7 مقاعد، واليسار ممثلاً بحزب "العمل-غيشر-ميرتس" 7 مقاعد.

وفي ظلّ رفض حزب الليكود التوقيع على نتائج الانتخابات، في إشارة إلى التشكيك فيها، يراهن تحالف "أزرق-أبيض" على سيناريو تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة العربية المشتركة التي حصلت على 15 مقعداً، كخطوة أولى تمهّد لإقامة حكومة وحدة وطنية، وذلك لتجنُّب التوجُّه إلى انتخابات رابعة، وهو تحالف قد يَحُول دون اختفائه من المشهد السياسي.

لكن تشكيل الحكومة بدعم من النواب العرب يواجَه بمعارضة النائبين بالكنيست من تحالف "أزرق-أبيض" تسفي هاوزر ويوعاز هندل، كما أن النائبة في تحالف "العمل-غيشر-ميرتس" أورلي ليفي أبوكسيس، فجرت قنبلة عندما أعلنت معارضتها الشديدة لأي حكومة تستند إلى القائمة المشتركة، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأكّدَت تقارير إعلامية أن خلافات تسود كتلة "أزرق-أبيض" حول تشكيل حكومة ضيقة، كما أظهر استطلاع رأي أن نصف ناخبي هذه الكتلة يعارضون تشكيل حكومة كهذه بدعم من القائمة المشتركة، رغم أن "المشتركة" نفسها لم تعلن حتى الآن أنها ستدعم حكومة يشكّلها بيني غانتس.

من جانبه كتب القيادي في تحالف أزرق-أبيض رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، تغريدة على تويتر، قال فيها: "المشتركة لن تكون جزءاً من حكومة الأقلية، هم سيصوتون لمرة واحدة من خارجها، تصويتهم ودعمهم أفضل من الذهاب إلى انتخابات رابعة"، وبذلك تكون كلمة الفصل هذه المرة للقائمة المشتركة، التي بدعمها لأحد الأطراف قد تجنّب الذهاب إلى انتخابات رابعة.

موقف القائمة المشتركة

بعدما كان من المقرر أن يجتمع أعضاء"أزرق-أبيض" والقائمة العربية المشتركة مساء الثلاثاء، تأجل الاجتماع إلى الأربعاء بعد رفْع الطرفَين سقف مطالبهما.

وأعلن رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة عن شروط سياسية للمشتركة لأي اتفاق مع غانتس، تتمثل في رفض أي مخطَّط أحادي الجانب من خلال صفقة القرن، وتأكيد أن المسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين فقط، والقدس الشرقية عاصمة لا بديل عنها للدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى"خطة اقتصادية شاملة وخطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والاعتراف بالقرى التي لا تعترف بها إسرائيل في النقب، وحلّ قضية قريتَي إقرث وكفر برعم، وإلغاء قانون كامينتس الخاص بتسريع هدم البيوت العربية".

وردّاً على المطالب التي أعلن عنها عودة، أكّد تحالف أزرق-أبيض أن المحادثات التي يجريها وفد التحالف، ممثلاً بعوفر شيلح وآفي نيسانكورين، ستكون فقط في القضايا المدنية، دون الخوض في القضايا السياسية بما فيها خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

من جانبه قال رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بالقائمة العربية المشتركة النائب إمطانس شحادة، إن "موقف التجمع ثابت ولم يتغير، وهو عدم الدخول في حكومة، لا مع نتنياهو ولا مع غانتس".

وتحت عنوان "المركز الإسرائيلي يصنع السلام مع عرب البلاد لكنهم لم يصنعوا التاريخ بعد"، كتبت صحيفة هآرتس الإسرائيلية منتقدةً التعاون مع المشتركة، إن تحالف "أزرق-أبيض" و"يسرائيل بيتنا" والقائمة المشتركة على استعداد للتصويت معاً لتشكيل حكومة جديدة تُعتبر نقطة تحول.

ونقلت الصحيفة ما كتبه الرجل الثاني في "أزرق-أبيض" يائير لابيد: "إذا لم يكُن لدينا أي شخص لتشكيل حكومة وحدة، فماذا تركنا؟ فقط خيارين، واحد صعب، والآخر كارثة".

ويقصد لابيد بالكارثة "الانتخابات الرابعة، لذلك ليس لدى أزرق-أبيض خيار سوى تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة المشتركة".

وختمت الصحيفة قائلة: "لا سابقة لهذه اللحظة في السياسة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالدور الذي يمكن أن تؤدّيه الأطراف العربية".

وفي مقال آخر في الصحيفة ذاتها يقول الكاتب الإسرائيلي جودي مالتز: "في بعض الأحيان تحتاج إلى عقد صفقات مع الشيطان، يقف العرب الإسرائيليون طويلاً بعد الانتخابات، لكن يحذرون من الجولة الرابعة"، وعلى الرغم من تحقيقهم مكاسب كبيرة لتحالف القائمة المشتركة، فلا إجماع على الطريقة التي يجب أن يتخذها لإحداث التغيير ومساعدة المجتمع العربي.

ويضيف: "في الواقع لم يتغير شيء يُذكر على الأرض منذ الثاني من مارس/آذار، إن الطرق مليئة بالوعود والحفر كما كانت دائماً، لا تزال حركة المرور في حالة من الفوضى، ولا يزال السكان العرب يعيشون في خوف من انتشار العنف والجريمة. بمعنى آخر، لا شيء يضمن أن يتغير الوضع لمجرد المكاسب الانتخابية للقائمة المشتركة الأخيرة".

أثار نتنياهو مخاوف يمينية من إبرام منافسه غانتس اتفاقاً خطيراً مع القائمة العربية المشتركة من أجل إقامة تحالف للأقلية الحاكمة - صحيفة إسرائيل اليوم

أما صحيفة "إسرائيل اليوم" فقد اعتبرات أن "العرب يستهدفون الإيمان اليهودي في مطالب التحالف"، ونقلت في تقرير لها تحذيرات نتنياهو من أن العرب سيطالبون بثمن باهظ لا ينبغي لليهودي أن يدفعه.

شروط ليبرمان

ولم يتخلَّ ليبرمان عن شرطه، فقد أعلن عن خمسة شروط أساسية لانضمام حزبه إلى أي حكومة إسرائيلية جديدة، ليبتعد عن نتنياهو بها، إذ يستحيل أن تقبل بها الأحزاب الحريدية المتدينة، الشريك الأساسي في كتلة اليمين.

وتتلخص شروط ليبرمان في نقل الصلاحيات كافة في موضوع المواصلات العامة وفتح المتاجر في يوم السبت إلى السلطات المحلية، وسن قانون زواج مدني، وأن يكون التهوُّد من خلال حاخامات المدن، بحيث يقيم أي حاخام محكمة تهوُّد.

ويشترط ليبرمان أيضاً منح المتقاعدين الذي يحصلون على مخصصات ضمان الدخل ومخصصات الشيخوخة 70% من الحد الأدنى من الأجور، وسَنّ قانون التجنيد لطلاب المعاهد الدينية للحريديين.