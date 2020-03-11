سياسة
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إدلب.. محادثات عسكرية تركية-روسية مستمرة وأنقرة تستهدف دوام وقف إطلاق النار
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده تعمل حاليّاً على جعل الوقف المؤقت لإطلاق النار بمحافظة إدلب السورية دائماً، مشيراً إلى أن وفداً عسكريّاً جاء من روسيا إلى تركيا للتباحث حول التطورات في إدلب.
إدلب.. محادثات عسكرية تركية-روسية مستمرة وأنقرة تستهدف دوام وقف إطلاق النار
جاوش أوغلو قال إن تركيا تسعى لجعل الوقف المؤقت لإطلاق النار بمحافظة إدلب السورية دائماً / AA
11 مارس 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده تعمل حاليّاً على جعل الوقف المؤقت لإطلاق النار بمحافظة إدلب السورية دائماً.

وأشار جاوش أوغلو في تصريحات للصحفيين قُبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، إلى أن وفداً عسكرياً جاء من روسيا إلى تركيا للتباحث حول التطورات في إدلب.

وتابع: "وفد عسكري روسي جاء إلى تركيا، للتباحث حول التدابير التي ستُتّخَذ لفتح طريق M4 أمام المرور بشكل آمن".

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا وجّهت التحذيرات اللازمة إثر حدوث خروقات بسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار بالمنطقة قبل يومين.

في السياق نفسه أفادت وزارة الدفاع التركية بأن المحادثات بين الوفدين العسكريين التركي والروسي تتواصل لليوم الثاني، في مقر الوزارة بأنقرة.

والخميس الماضي عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفيّاً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، وأعلنا فيه توصلهما إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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