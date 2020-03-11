سياسة
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وزير الدفاع التركي: نخطّط لدوريات مع الروس على طريق M4 بسوريا
أكّد وزير الدفاع التركي أن وجود بلاده بعناصرها كافة، مستمرّ في إدلب السورية، مشيراً إلى أن بلاده تخطّط من أجل البدء بتسيير دوريات مشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 بسوريا في 15 مارس/آذار الجاري.
وزير الدفاع التركي: نخطّط لدوريات مع الروس على طريق M4 بسوريا
أقار قال إن الوضع الحالي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا هادئ / AA
11 مارس 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تخطّط من أجل بدء تسيير دوريات مشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 في سوريا 15 مارس/آذار.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء في أنقرة، أن اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي تتواصل بشكل بنّاء وإيجابي.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا هادئ، عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين أنقرة وموسكو.

وأكّد أن وجود بلاده بعناصرها كافة، مستمرّ في إدلب.

وأعرب عن تمنّيه تحقيق وقف إطلاق نار دائم في إدلب، وتحقيق أجواء الاستقرار والأمن هناك لتأمين عودة المدنيين السوريين إلى ديارهم طوعاً.

والخميس عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمراً صحفيّاً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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