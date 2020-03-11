سياسة
2 دقيقة قراءة
نحو 70% من السكان في ألمانيا معرضون للإصابة بكورونا
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بين 60 و70% من السكان في ألمانيا عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد. وأشارت ميركل إلى أن كفاح ألمانيا ضد كورونا سيستغرق وقتاً طويلاً.
نحو 70% من السكان في ألمانيا معرضون للإصابة بكورونا
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقول&nbsp;إن بين 60 و70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد / Reuters
11 مارس 2020

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بين 60 و70% من السكان في ألمانيا، عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في كلمة لها حول تفشي الفيروس خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن المجتمعين، أن ميركل أشارت إلى أن كفاح ألمانيا ضد كورونا سيستغرق وقتاً طويلاً.

وقالت: "60 إلى 70% من الأشخاص في ألمانيا قد يصابون بالفيروس". ودعت المستشارة الألمانية لإلغاء المزيد من الأنشطة لإبطاء انتشار الفيروس.

والاثنين، سجّلت ألمانيا أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، في ولاية شمال الراي –فستفالن، غربي البلاد.

وقال توماس كوفين عمدة الولاية، إن الحالتين لـ"سيدة تبلع 89 عاماً من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ"، دون مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت صحيفة "ّذا لوكال" المحلية.

بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى ألف و153 حالة حتى الساعة الثانية ظهر الاثنين، حسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us