قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بين 60 و70% من السكان في ألمانيا، عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في كلمة لها حول تفشي الفيروس خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، حسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن المجتمعين، أن ميركل أشارت إلى أن كفاح ألمانيا ضد كورونا سيستغرق وقتاً طويلاً.

وقالت: "60 إلى 70% من الأشخاص في ألمانيا قد يصابون بالفيروس". ودعت المستشارة الألمانية لإلغاء المزيد من الأنشطة لإبطاء انتشار الفيروس.

والاثنين، سجّلت ألمانيا أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، في ولاية شمال الراي –فستفالن، غربي البلاد.

وقال توماس كوفين عمدة الولاية، إن الحالتين لـ"سيدة تبلع 89 عاماً من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ"، دون مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت صحيفة "ّذا لوكال" المحلية.

بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى ألف و153 حالة حتى الساعة الثانية ظهر الاثنين، حسب المصدر ذاته.