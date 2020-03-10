سياسة
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وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي تكريس هدنة إدلب
أكّد الجانبان التركي والروسي ضرورة الوفاء بالمسؤوليات المنبثقة عن الاتفاقيات، ومواصلة جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي تكريس هدنة إدلب
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، سبل تكريس وقف إطلاق النار في محافظة إدلب - أرشيفية / AA
10 مارس 2020

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، سبل تكريس وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومسألة النازحين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين الثلاثاء، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن أقار تبادل مع شويغو وجهات النظر بشأن جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائماً، وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم.

وأكّد الجانبان ضرورة الوفاء بالمسؤوليات المنبثقة عن الاتفاقيات، ومواصلة جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

في السياق ذاته بدأ مساء الثلاثاء اجتماع بين وفدين عسكريين تركي وروسي في العاصمة أنقرة، في إطار التفاهم الأخير بين البلدين بشأن إدلب السورية.

والخميس عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، مؤتمراً صحفيّاً مشترَكاً في ختام قمة جمعتهما حول إدلب بموسكو، أعلنا فيه توصُّلهما إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

واتُّفق على إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري، على امتداد طريق "M4" بين منطقتَي ترنبة غرب سراقب، وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحقّ الردّ على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديّاً تركيّاً في 27 فبراير/شباط الماضي، جرَّاء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد.

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضدّ قوات النظام السوري في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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