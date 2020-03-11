سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 11 مارس/آذار 2020
وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي تكريس هدنة إدلب / وزارة الدفاع التركية
11 مارس 2020

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي تكريس هدنة إدلب، وتركيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

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تركيا وروسيا.. تكريس هدنة إدلب

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي، سبل تكريس وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ومسألة النازحين. [

TRT عربي

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وتبادل أقار مع شويغو وجهات النظر بشأن جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائماً، وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم. [TRT عربي]

وأكّد الجانبان ضرورة الوفاء بالمسؤوليات المنبثقة عن الاتفاقيات، ومواصلة جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. [الأناضول]

تركيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد"

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، مساء الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في البلاد، وأنه جرى وضعه قيد الحجر الصحي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر وزارته بالعاصمة أنقرة، أوضح فيها أن التحليلات التي أجريت لهذا الشخص الذي كان ضمن المشتبه بإصابتهم بالفيروس خرجت إيجابية. [الأناضول]

وأشار الوزير إلى أن الإصابة نُقلت للشخص المصاب بالفيروس من خلال وجوده بأوروبا، لافتاً إلى أن "حالته الصحية العامة جيدة، كما وُضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة". وتابع "تسجيل إصابة أو عدة إصابات بكورونا لا يعني أن الفيروس بات وباءً"، مضيفاً "فيروس كورونا ليس أقوى من التدابير التي اتخذناها، وإصابة شخص به لا يمثل خطراً بالكلية، فلقد عُزل ومن ثم لا يوجد تهديد بالنسبة للمجتمع". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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