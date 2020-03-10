سياسة
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الأردن يقرّ تعديل "قانون البتراء" منعاً لتملك الإسرائيليين أراضيه
يستهدف قانون البتراء تحفيز الاستثمار وسبق أن رفضه النواب خشية احتمال تملُّك الإسرائيليين أراضي وعقارات في الإقليم الأثري.
الأردن يقرّ تعديل "قانون البتراء" منعاً لتملك الإسرائيليين أراضيه
العاهل الأردني الملك عبد الله يتحدث خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان الثامن عشر في عمان- أرشيفية / Reuters
10 مارس 2020

أقر مجلس النواب الأردني الثلاثاء، المشروع المعدل لـ"قانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي" جنوبي المملكة، بعدما أثار مخاوف من احتمال تملك الإسرائيليين لأراضٍ وعقارات في الإقليم.

والبتراء مدينة أثرية، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع التي اختيرت عام 2007، عبر عملية تصويت شعبية استمرت أشهراً، بمشاركة نحو 70 مليون شخص حول العالم.

وردّاً على مداخلات نواب، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال جلسة برلمانية، إن "الأردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلى عن هويته"، وفق الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا)، مشدّداً على أن مشروع القانون يأتي في سياق "تحفيز الاستثمار".

من جانبه قال رئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس حسن العجارمة، إن "أبرز التعديلات التي طرأت على المشروع تعلقت بمسألة الملكية الخاصة لأهالي الإقليم، خارج حدود المحمية والمواقع الأثرية".

وأضاف أن "الملكية لغير الأردنيين اقتصرت على الإخوة العرب، وعلى مبدأ المعاملة بالمثل، شريطة عدم حمله (العربي غير الأردني) لأية جنسية أخرى، على أن يكون الشريك الأردني يملك 51 بالمئة".

وكان أعضاء مجلس النواب صوتوا، منتصف فبراير/شباط الماضي، برفض تعديلات لجنة السياحة والآثار على القانون، وإعادته إليها لإجراء التعديلات المناسبة عليه، لمنع الملكية الأجنبية في المدينة الأثرية.

وتعليقاً على إقرار القانون، قال رئيس سلطة إقليم البتراء سليمان الفرجات، إن "دورنا يكمن في تطبيق القانون، حال نفاذه وفق المراحل الدستورية المنصوص عليها".

ويحتاج القانون ليصبح ساري المفعول إلى أن يُحوَّل من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، ثم يصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني مرسوماً ملكيّاً به، وأخيراً يُعلَن في الجريدة الرسمية، ليكون نافذاً بعد 30 يوماً من ذلك.

وأضاف الفرجات: "إننا حريصون كل الحرص على إنفاذ القانون، بما يخدم المصلحة الأردنية، ويجذب الاستثمارات التي تزيد تنافسية البتراء كوجهة سياحية عالمية، وما إلى ذلك من أثر في تعزيز ونموّ الاقتصاد الوطني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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