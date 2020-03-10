أصاب فيروس كورونا أكثر من 114 ألف شخص حول العالم في 115 دولة وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا. وأدَّى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فاعليات رياضية وسياسية واقتصادية في كثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

لبنان والمغرب.. أول حالة وفاة بالفيروس

سجل لبنان أول حالة وفاة بفيروس كورونا الثلاثاء، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن الرجل الذي توُفّي كان يبلغ من العمر 56 عاماً ويعاني من مرض مزمن، وكان في الحجر الصحي داخل مستشفى حكومي ببيروت.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية في اليوم نفسه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد، وهي لمريضة بمدينة الدار البيضاء، وذلك مع تزايد حالات الإصابة في المغرب إلى ثلاث.

وقالت الوزارة في بيان إن حالة الوفاة لامرأة مغربية سنّها 89 عاماً كانت عائدة من مدينة بولونيا في إيطاليا وتعاني أمراضاً مزمنة تتعلق بالجهاز التنفسي والقلب والشرايين.

فلسطين.. إصابات جديدة

أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 29.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 29، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في بيت لحم لأشخاص مخالطين للمصابين".

تركيا.. احتمالية كبيرة لوصول الفيروس

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن احتمال وصول كورونا إلى البلاد كبير للغاية، إلا أنه لم تُرصَد أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وأوضح قوجة أنه "لا بلد آمن من خطر كورونا، لذا نطلب من المواطنين تجنُّب السفر إلى الخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلد عزل أنفسهم بالمنازل لمدة 14 يوماً".

إيران.. إغلاق جميع المتاحف والأماكن التاريخية

أغلقت السلطات الإيرانية أبواب جميع المتاحف والأماكن والقصور التاريخية أمام الزوار، لتفادي تفشِّي فيروس كورونا في البلاد، حتى انتهاء عطلة عيد النوروز التي تبدأ 20 مارس/آذار الجاري.

واتخذت إيران جملة تدابير لمواجهة الفيروس، مثل وضع نقاط تفتيش في مداخل المدن الكبيرة، إلى جانب منع الدخول إلى 17 مدينة كبيرة تُعَدّ الأكثر استقبالاً للزوار في عيد النوروز.

إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعموم البلاد، وإلغاء الأنشطة الرياضية والفنية حتى 20 مارس.

إيطاليا.. شوارع مهجورة

استيقظت إيطاليا على شوارع مهجورة مع فرض قيود مشددة، بعد أن وسّعَت الحكومة إجراءات الحجر الصحي لتشمل البلد بأسره في محاولة لإبطاء أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في أوروبا.

وتشمل الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في وقت متأخر مساء الاثنين، توسيع خطوات اتُّخذت بالفعل في منطقة لومبارديا الغنية بشمال البلاد وأجزاء من الأقاليم المجاورة وتضييق الخناق على التنقلات وتغلق الأماكن العامة.

الصين.. تتقدّم في احتواء كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أن ووهان تمكنت من "السيطرة عمليّاً" على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أول زيارة له إلى المدينة التي ظهر فيها الوباء قبل أن ينتشر في أنحاء العالم.

والتقدم الذي حققته الصين في مكافحة الفيروس يقف على نقيض الأزمة العالمية المتصاعدة، مع تسارع وتيرة الحالات في الخارج وفرض إيطاليا قيوداً على السفر على مستوى البلاد.

كورونا تعلّق أنشطة دراسية ورحلات طيران

في سياق متصل أعلنت اليونسكو انقطاع 363 مليون طالب حول العالم عن الدراسة بسبب كورونا، كما أغلقت الحكومة اليونانية جميع المدارس والجامعات لمدة 14 يوماً.

من جانبه قال وزير الصحة الأردني إن الحكومة ستمنع دخول مسافرين قادمين من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا اعتباراً من يوم الاثنين بسبب كورونا، كما وقف الأردن حركة السفر مع لبنان وسوريا، وأغلق جسر الملك حسين مع فلسطين، وجمّد حركة المرور البحري مع مصر.